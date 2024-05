Connaissez vous FOODPILOT, la solution de traçabilité environnementale pour l’Industrie Agroalimentaire ?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

FOODPILOT est une start-up numérique basée à Montpellier, qui a fait parler d’elle avec sa récente levée de fonds de 4,5 millions d’euros. Fondée en 2022 par quatre entrepreneurs visionnaires, Thierry Laval, Virginie Becquart, Didier Livio, et le président Frédéric Volle, FoodPilot développe une plateforme capable de mesurer l’impact environnemental des aliments, répondant ainsi aux enjeux de développement durable dans le secteur agroalimentaire.

Une solution innovante pour l’agroalimentaire

FOODPILOT, propose une solution digitale tout-en-un, conçue pour collecter, mesurer et simplifier l’ensemble des données réelles de l’entreprise et de ses produits tout au long de la chaîne de production. « Nous avons commencé avec la coopérative Dijon Céréales », explique Frédéric Volle, directeur de développement. Leur outil permet de collecter toutes les données de production pour s’assurer de la traçabilité des produits, partant de la matière première, le blé, jusqu’à l’emballage final. L’impact environnemental d’une baguette, par exemple, a été l’un des premiers aliments analysés par la plateforme.

Traçabilité et transparence

La plateforme de FOODPILOT,collecte des données provenant des logiciels de comptabilité des entreprises, vérifiant notamment l’achat éventuel de pesticides. « On s’est rendu compte qu’il y avait une méconnaissance de la part des entreprises sur leur fournisseur. On veut simplifier ces connaissances grâce au digital », précise Frédéric Volle. Une fois les données analysées, la plateforme permet de visualiser en temps réel les trajectoires de décarbonation et les progrès environnementaux d’une entreprise.

Une portée internationale

FoodPilot travaille actuellement avec une quarantaine de clients en France et en Europe. Les entreprises abonnées, principalement des grands groupes mais aussi des PME et des TPE dans le cadre d’un programme spécifique avec la région Occitanie, utilisent la plateforme pour calculer le « Eco Score » affiché sur les aliments vendus en Europe. L’entreprise prévoit de doubler ses effectifs, portant ainsi leur nombre à 25 d’ici fin 2024, et de préparer son développement à l’international.

Adaptation aux PME et TPE

Si FoodPilot collabore principalement avec de grands groupes, les fondateurs adaptent également leur solution pour les petites et moyennes entreprises. Dans le cadre d’un programme spécifique avec la région Occitanie, ils travaillent actuellement avec vingt TPE pour tracer des produits régionaux, comme l’huile d’olive ou l’aligot. L’objectif est de proposer une plateforme adaptée aux petites entreprises d’ici 2026.

Impact de la levée de Fonds

Cette levée de fonds de 4,5 millions d’euros va permettre à FoodPilot de renforcer ses solutions technologiques et de recruter de nouveaux talents. « Nous allons développer nos solutions et recruter une dizaine de personnes d’ici la fin 2024, » précise Frédéric Volle. Cela permettra non seulement de gérer la plateforme actuelle mais aussi de préparer son expansion à l’international.