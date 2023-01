Connaissez-vous SIMBEL, une solution qui aide les RH à digitaliser la gestion de la formation?

On estime que 64% des managers ne pensent pas que leurs employés soient capables de suivre le rythme des futurs besoins en compétences, selon Gartner. Du coté des collaborateurs, 70% des employés disent qu’ils ne maîtrisent même pas les compétences dont ils ont besoin pour leur emploi actuel.

C’est dans ce contexte qu’est né Simbel, une solution qui aide les RH à digitaliser la gestion de la formation qu’elle soit interne ou externe.

Avec SIMBEL:

vous intégrez dans votre tableau de bord les formations que vous souhaitez proposer à vos collaborateurs

vous pouvez y ajouter celles sélectionnées par SIMBEL

Vous pouvez créer et diffuser vos formations internes aisément à vos salariés.

vous pouvez collecter les demandes de formation

vous pouvez élaborer vos plans de formations facilement

Cette centralisation des informations sur vos actions de formation va vous permettre de définir des indicateurs clés qui vous aideront à piloter votre plan de formation (budget, participation, reporting CSE, habilitations)

Simbel se connecte à de nombreux outils RH: workday, payfit, javelo, lucca, peopleshere, leapsome…

Quelle est le portefeuille de formations disponibles sur SIMBEL?

Simbel compte déjà plus de 500 formations en catalogue, et devrait augmenter significativement ce chiffre dans les mois à venir. Elles sont proposées une cinquantaine de partenaires à l’instar de Lingueo pour l’apprentissage des langues, Unow pour les formations au management.

A qui s’adresse SIMBEL?

En tout premier lieu les DRH, RRH, de PME qui souhaitent proposer des formations plus appropriées à leurs collaborateurs et toutes les entreprises qui ont besoin de former leurs équipes internes avec des formations performantes.

Simbel s’adresse également aux centres de formations, qui peuvent devenir partenaires.

Qui sont les clients de SIMBEL?

SIMBEL se déploie bien entendu dans un premier temps auprès des startups de l’ecosystème Frenchtech, parmi ses 30 premiers clients elle compte Blablacar ou encore Intersec. SIMBEL vise deux autres marchés en priorité que sont le luxe et l’immobilier

Combien coûte SIMBEL?

Simbel propose différentes formules d’abonnements à partir de 40 euros HT par salarié et par an.

SIMBEL coté entreprise:

Lancé en janvier 2021 par Loïc Jourdain (ex- responsable des opérations de Stootie) et Charles Gras (ex-Global Marketing Product Director de 360Learning), SIMBELvient de finaliser un tour de table de 4 millions d’euros auprès des fonds d’investissement Speedinvest et Brighteye, ainsi que des business angels comme Thibaud Elziere (Hexa), Virgile Ringeart (Figures), Alexandre Eruimy (PrestaShop) et Matthieu Birac,(Doctolib).

« Nous nous inscrivons dans une séquence de digitalisation du métier RH », explique Loïc Jourdain. « De plus en plus d’entreprises s’équipent d’outils pour gérer la performance des employés. Mais le grand absent, encore aujourd’hui, est le bloc formation ».

Retrouvez l’interview complète de Loïc Jourdain, co-fondateur de SIMBEL: