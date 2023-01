[Serie B] 100 millions d’euros pour PASQAL, la startup quantique

C’est l’un des fleurons français du quantique, la startup Pasqal a été fondée en 2019 par le chercheur Antoine Browaeys, l’ingénieur de l’Institut d’optique Georges-Olivier Reymond, et Alain Aspect prix Nobel de physique en 2022. Pasqal développe des machines de 100 qubits aux centres de calcul français et allemand, a pour objectif de parvenir bientôt à un processeur de 1.000 qubits.

« Pour nous, c’est un peu le chiffre magique, dont nous pensons qu’il nous permettra d’atteindre l’avantage quantique », souligne Georges-Olivier Reymond.

Après un premier tour de 25 millions d’euros auprès du fonds d’investissement spécialisé dans le quantique Quantonation et du nouveau fonds d’investissement du ministère des Armées français, Pasqal annonce une nouvelle levée de fonds de 100 millions d’euros auprès du fonds singapourien Temasek, de l’European Innovation Council, de BPI France au travers de son fonds Large Ventures et des ses actionnaires historiques, Quantonation, Daphni et Eni Next.

Nous vous proposons de découvrir Pasqal plus en détails au travers de ce reportage que nous avons tourné dans leur laboratoire de R&D, et notre podcast FRENCHWEB CTO qui a reçu Anne-Claire Le Hénaff, Engineering Manager. Nous vous invitons à redécouvrir l’épisode spécial de DECODE QUANTUM dans lequel nous recevons Alain Aspect avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty.

Retrouvez l’interview d’Anne-Claire Le Hénaff, Engineering Manager chez Pasqal :

Listen to « [SPECIALE] A la rencontre d’Alain Aspect » on Spreaker.