Connaissez-vous Underdog ? La startup qui veut faire du reconditionné une norme dans l’électroménager

Un gaspillage massif et une filière sous-exploitée

Chaque année en France, près de 25 millions d’appareils électroménagers sont jetés. Parmi eux, seuls 3 % sont reconditionnés. Une aberration tant écologique qu’économique, alors même que la demande pour des produits de seconde main ne cesse d’augmenter. Le reconditionnement du gros électroménager reste encore un marché sous-exploité, faute d’infrastructures adaptées et d’une offre structurée capable de rivaliser avec le neuf.

Un marché en mutation

Alors que la seconde main a trouvé sa place dans la mode et l’électronique grand public, l’électroménager reste à la traîne. Son poids et la complexité de son reconditionnement freinent son développement. Pourtant, entre la pression écologique et les tensions sur le pouvoir d’achat, la demande pour des alternatives au neuf se renforce. C’est dans ce contexte qu’Underdog s’est lancé avec une ambition claire : structurer une filière française de reconditionnement de gros électroménager.

Une solution intégrée pour démocratiser le reconditionné

Fondée en 2022 par Claire Bretton, Laura Chavigny et Léa de Fierkowsky, Underdog prend en charge l’ensemble du cycle de reconditionnement : diagnostic, réparation et revente. Son modèle repose sur une maîtrise complète de la chaîne de valeur, avec un atelier dédié où les appareils sont restaurés avant d’être remis en vente à des prix jusqu’à 50 % inférieurs au neuf. La startup propose un service clé en main incluant la livraison, l’installation et une garantie de deux ans.

UNDERDOG est en 126ème position du WE INNOVATE 500 STARTUPS 2025, le classement des entreprises les plus dynamiques de la tech française.

Grâce à une logistique optimisée et un processus industriel rigoureux, Underdog vise à prouver que le reconditionné peut devenir un standard, sans compromis sur la qualité ou l’expérience client.

Une structuration industrielle en cours

Depuis sa création, la startup connaît une croissance rapide. Aujourd’hui, elle traite 600 machines par mois et emploie 15 techniciens sur site. Deux ans après son lancement, Underdog a dû faire face à des problématiques logistiques. Sa croissance l’a conduite à densifier son espace de stockage, passant de 300 m² à 3 000 m² occupés. L’atelier d’Underdog vise 10 000 produits réparés d’ici la fin de l’année.

En terme d’expérience, Underdog joue la carte de la transparence. Chaque produit bénéficie d’une fiche technique détaillée et de photos haute définition, garantissant aux clients une visibilité totale sur l’état de l’appareil avant l’achat.

Un tour de table pour accélérer

Pour soutenir cette expansion, Underdog a levé 3,8 millions d’euros auprès de Daphni (via son fonds Retail Dastore), Sistafund, Tivoli, Leia Capital, Founders Future, ainsi que de plusieurs business angels. Ce financement a pour objectif de renforcer sa position en France avant d’envisager une expansion plus large.En s’attaquant à un marché en pleine mutation, Underdog espère bien imposer son modèle et faire du reconditionné la nouvelle norme du gros électroménager.