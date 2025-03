Connaissez-vous FLEX AI ? La startup qui veut révolutionner l’entraînement IA à la demande

Avec l’explosion des usages liés à l’IA générative et aux grands modèles de langage (LLM), les entreprises cherchent des solutions optimisées pour entraîner leurs modèles à grande échelle. Les infrastructures existantes, souvent saturées et coûteuses, ne répondent pas toujours aux besoins croissants des startups et entreprises tech. FLEX AI se positionne sur ce segment avec l’ambition d’offrir une alternative qui simplifie l’accès à la puissance de calcul IA.

FLEX.AI est en pole position du WE INNOVATE 500 STARTUPS 2025, le classement des entreprises les plus dynamiques de la tech française.

Une solution cloud optimisée pour l’IA

Fondée par Brijesh Tripathi et Dali Kilani, FLEX AI propose une plateforme cloud dédiée à l’entraînement IA. La solution permet aux entreprises d’accéder à des ressources de calcul à la demande, sans les contraintes d’investissement matériel. L’objectif : démocratiser l’entraînement des modèles d’IA en offrant une alternative aux infrastructures traditionnelles.

Brijesh Tripathi, CEO de FLEX AI, bénéficie d’une solide expérience dans l’industrie des semi-conducteurs et de l’IA, ayant occupé des postes de haut niveau chez Nvidia, Apple, Tesla (sous la direction d’Elon Musk), Zoox et Intel. De son côté, Dali Kilani, CTO de FLEX AI, ancien CTO de Lifen, a également évolué chez Nvidia et Zynga. Diplômé de Polytechnique et Stanford, il apporte une expertise technique essentielle à la construction de l’infrastructure de FLEX AI.

Une startup basée à Paris pour un marché mondial

FLEX AI, dont le siège est situé à Paris, ambitionne de s’imposer comme un acteur clé du cloud pour l’IA. La startup entend répondre aux besoins croissants en infrastructures d’entraînement pour les entreprises et laboratoires de recherche. En offrant une flexibilité et une performance accrues, elle veut s’attaquer à un marché dominé par les géants du cloud computing.

Un financement d’amorçage de 28,5 millions d’euros pour accélérer

FLEX AI, dont le siège est situé à Paris, a réalisé en 2024 un tour d’amorçage de 28,5 millions d’euros, mené par Alpha Intelligence Capital (AIC), Elaia Partners et Heartcore Capital, avec la participation de Frst Capital, Motier Ventures, Partech et Karim Beguir, PDG d’InstaDeep. Ce financement a permis à la startup de renforcer son infrastructure, d’accélérer son développement technologique et de structurer son offre commerciale.

Une ascension fulgurante récompensée

Ce n’est donc pas un hasard que FLEX AI remonte en 1ère position de WE INNOVATE 500 Startups. En 2024, la startup a connu une très forte croissance sur tous les aspects de son développement. Son infrastructure a été renforcée pour répondre à la demande croissante, sa base de clients s’est élargie avec des entreprises de premier plan adoptant sa technologie, et son équipe s’est considérablement étoffée pour soutenir cette expansion rapide. La reconnaissance de WE INNOVATE 500 Startups souligne l’impact de FLEX AI sur l’écosystème de l’IA et son potentiel à devenir un acteur clé du cloud computing dédié à l’intelligence artificielle.