Connaissez-vous Catalog ? La startup qui veut devenir le Shopify du B2B

Une problématique de taille pour les ventes B2B

Alors que le e-commerce B2C s’est largement digitalisé, les ventes B2B restent, pour beaucoup, prisonnières de processus manuels chronophages. Les vendeurs B2B passent un temps considérable à traiter les commandes par email ou téléphone, générant des frictions qui ralentissent la croissance des entreprises. Pour pallier cette inefficacité structurelle, Catalog veut offrir aux PME un outil simple et efficace pour moderniser la gestion des commandes B2B.

Un marché sous-équipé et à fort potentiel

Les ventes B2B pèsent bien plus lourd que celles du B2C, mais elles restent moins bien dotées en solutions numériques adaptées. L’optimisation de ces processus représente un enjeu stratégique majeur pour les marques et fabricants, qui cherchent à fluidifier les échanges avec leurs revendeurs et distributeurs. Catalog se positionne sur un marché encore largement sous-adressé par les solutions SaaS, avec l’ambition d’apporter aux vendeurs B2B les outils qui ont fait le succès du e-commerce B2C.

Une solution pensée pour les marques et fabricants

Fondée en 2023 par Julien Bellemare et Maxime Poitevineau-Millin, Catalog propose une plateforme SaaS dédiée à la gestion des commandes B2B. Sa solution permet aux entreprises de digitaliser leurs processus de vente, de gagner en productivité et d’accélérer leur croissance. Grâce à des fonctionnalités avancées, telles que le traitement par intelligence artificielle des commandes reçues par email, Catalog vise à simplifier et automatiser un processus encore largement manuel. « Notre ambition est de créer la nouvelle pièce centrale du dispositif de ventes B2B à l’international, comme Shopify l’a fait pour le B2C », explique Julien Bellemare, CEO et cofondateur de Catalog.

Une startup issue du startup studio Hexa

Née au sein du startup studio Hexa, Catalog a pu valider son modèle auprès d’un cercle restreint de dirigeants avant de passer à la vitesse supérieure. Après une première année consacrée à légitimer son produit, la startup entre désormais dans une phase d’accélération commerciale. Son modèle repose sur une approche multicanale et s’adapte à diverses verticales, comme la décoration, la puériculture, la mode ou encore les matériaux industriels. Parmi ses premiers clients figurent La Compagnie Dumas, Babymoov, Rivedroite Paris ou encore le Groupe Gardette.

Un financement d’amorçage pour accélérer

Pour soutenir cette montée en puissance, Catalog a levé 3 millions d’euros au premier trimestre 2024, dans un tour d’amorçage mené par le fonds britannique LocalGlobe, avec le soutien de Helloworld, Kima Ventures et Motier Ventures. Des business angels tels qu’Alain Tingaud et Arthur Waller, CEO de Pennylane, ont également participé à l’opération. Ces fonds seront utilisés pour enrichir l’offre produit et renforcer la présence de Catalog sur le marché français.

Une reconnaissance parmi les lauréats du WE INNOVATE 500 Startups 2025

Cette trajectoire ascendante a valu à Catalog d’être distinguée parmi les lauréats du classement WE INNOVATE 500 Startups 2025. Cette reconnaissance souligne l’impact croissant de la startup sur le marché du B2B et sa capacité à transformer en profondeur les processus de vente des PME. En intégrant ce prestigieux classement, Catalog confirme sa position de leader émergent dans la digitalisation des transactions B2B et son potentiel à s’imposer comme une référence incontournable du secteur.