Connaissez vous ZAMIZEN, pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

ZAMIZEN (https://zamizen.fr) a été fondée avec l’objectif de permettre à tous les enfants de prendre confiance en eux et de s’épanouir dans une société bienveillante et collaborative. L’initiative a commencé à l’école Claude Nicolas de La Rochelle, une école classée REP+ (Réseau d’Éducation Prioritaire Plus), où les outils ont été testés pendant deux ans avec des enseignants, des animateurs et des psychologues.

ZAMIZEN vise à enseigner les compétences psychosociales aux enfants de 3 à 11 ans à travers des histoires, des chansons et des jeux. Le programme favorise la confiance en soi, développe la bienveillance, et éduque à la citoyenneté. Il contribue également à prévenir les violences, réduire les conflits et favoriser le bien-être de tous.

L’équipe de ZAMIZEN comprend des professionnels passionnés, notamment Marc Singer (responsable pédagogie), Christelle Pujante (directrice marketing), Hubert Clément (directeur administratif et financier) et Iris Singer (directrice éditoriale).

Des programmes et outils pédagogiques adaptés à chaque contexte

Que ce soit à l’école, en périscolaire ou en famille, ZAMIZEN propose des solutions adaptés à différentes situations et temps d’échanges Ainsi le programme Zamizen à l’école propose des modules éducatifs utilisés en classe pour améliorer le climat scolaire. Les retours des enseignants indiquent une réduction des conflits et une meilleure collaboration entre élèves. En périscolaire, Zamizen forme les animateurs aux compétences psychosociales et les équipe avec des outils pratiques. Ce programme inclut des formations et des ressources comme la « malle des émotions », qui contient des activités adaptées aux enfants de 3 à 11 ans. Pour les familles, Zamizen offre des parcours éducatifs structurés autour de 12 thèmes, incluant des dessins animés, des chansons, des pratiques de relaxation et des dialogues parent-enfant. Ces ressources aident à gérer les émotions à la maison et renforcent les liens familiaux.

Actuellement, Zamizen est utilisé dans 450 classes, bénéficiant à 15 000 enfants répartis dans plus de 25 villes, telles que Lille, Lyon, La Rochelle, Bastia et Saint-Étienne. En 2022, 99% des utilisateurs ont recommandé Zamizen, selon une étude d’impact menée sur 119 classes.

Zamizen collabore avec l’Éducation Nationale dont elle a reçu le label Edu Up, la région Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle Technopole, et est membre de l’Afinef et de l’Edtech France. Ces partenariats renforcent la crédibilité et l’impact du programme. Zamizen est certifié Qualiopi pour ses actions de formations et suivi par Makesense. Ces soutiens permettent à Zamizen de maintenir un haut niveau de qualité et de se déployer à grande échelle.

L’éducation émotionnelle est essentielle pour le développement des compétences sociales et émotionnelles, constituant ainsi un investissement dans le futur capital humain. Les décideurs économiques peuvent jouer un rôle clé en soutenant des initiatives comme Zamizen.

Les opportunités de collaboration incluent des investissements, des partenariats stratégiques et le soutien à l’expansion de Zamizen. Ces collaborations peuvent apporter des bénéfices sociétaux significatifs, tels que la réduction des conflits et l’amélioration du bien-être des enfants.

Ensemble, prenons soin du bien-être des enfants et préparons-les à un avenir meilleur.