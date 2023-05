Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans cette dernière course avant la période estivale, nous vous donnons rendez vous dans une nouvelle série de FRENCHWEB BUSINESS consacrée au développement de sa startup en Allemagne.

Au cours des différents épisodes, nous explorerons les rouages de l’écosystème de startups allemand, qui abrite près de 6 000 startups et a attiré environ 10 milliards d’euros d’investissement en 2022.

L’Allemagne, avec son PIB de près de 3,85 trillions de dollars et un taux de chômage relativement faible de 4,2%, offre une économie forte et stable. Son riche vivier de talents, son soutien gouvernemental significatif et sa scène dynamique de startups, en particulier à Berlin qui héberge environ 40% de toutes les startups allemandes, font d’elle une destination de choix pour les entrepreneurs du monde entier.

Mais comment naviguer dans ce paysage complexe ? Quels sont les secrets des startups qui réussissent en Allemagne?

Nous entendrons des experts de l’ecosystème allemand, des entrepreneurs et des investisseurs chevronnés partager leurs expériences, leurs conseils et leurs prédictions sur l’avenir de la scène des startups en Allemagne.

Pour ce premier numéro je suis ravi d’accueillir Celia Maury, qui a été l’une des premières collaboratrice de Doctolib en Allemagne et qui accompagne aujourd’hui les startups qui souhaitent pénétrer le marché allemand, aux coté de Cyril Bertrand le Managing Partner du fonds d’investissement franco allemand xAnge.

Listen to « Conquérir la Scène Tech Allemande : De l'Idée à la Réalité » on Spreaker.