Contacter un investisseur en capital-risque, comment ne pas se planter?

Chers lecteurs et lectrices, aujourd’hui, je vous propose un guide complet et plein d’esprit pour vous aider à décrocher l’attention des VC et ainsi augmenter vos chances de financement. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble ces précieuses astuces !

La relation préexistante : cultivez votre réseau

Vous l’avez sans doute déjà entendu : le réseau est essentiel pour tout entrepreneur. En capital-risque, cela n’a jamais été aussi vrai. Une relation préexistante avec un investisseur peut vous ouvrir des portes et faciliter la levée de fonds. Pour ce faire, il est essentiel de nouer des liens avec les VC bien avant d’en avoir réellement besoin.

Par exemple, lors de ma collaboration avec une startup fintech, j’ai pu constater que les fondateurs avaient pris soin de se rapprocher des VC qui investissaient dans leur secteur d’activité. Ils avaient également participé à des événements et conférences comme Money 20/20 pour se créer un réseau solide. Grâce à ces efforts, ils ont pu lever plusieurs millions d’euros auprès d’investisseurs de premier plan.

La mise en relation : faites-vous recommander

Un autre moyen efficace pour approcher les investisseurs est la « warm intro » ou mise en relation. L’idée est de trouver quelqu’un de votre réseau qui connaît l’investisseur et qui pourrait vous présenter. Cette recommandation a un poids considérable dans la décision d’un VC d’étudier votre projet.

J’ai pu assister à plusieurs levées de fonds réussies grâce à cette méthode. Lorsque j’étais Directeur de l’Innovation chez DT une de nos filiales a réussi à lever des fonds auprès d’un grand VC grâce à une mise en relation réalisée par un entrepreneur que ce VC avait déjà financé. La confiance établie entre l’entrepreneur et l’investisseur a été un élément clé dans la réussite de cette levée.

Le cold email : osez vous démarquer

Parfois, malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à établir de relation préexistante ou à obtenir une mise en relation. Dans ce cas, vous pouvez tenter le « cold email ». Pour maximiser vos chances de succès, il est crucial d’être percutant, bref et original. Voici quelques conseils pour réussir votre cold email :

Connaissez bien l’investisseur : adaptez votre message en fonction de ses centres d’intérêt et de ses investissements précédents.

Présentez clairement votre projet et sa valeur ajoutée : pourquoi votre startup est-elle différente et pourquoi l’investisseur devrait-il s’y intéresser ?

Osez l’originalité : un format vidéo, un GIF animé ou une pointe d’humour peuvent vous aider à vous démarquer.

Les rencontres opportunes : saisissez les occasions lors des événements

Ne sous-estimez pas l’importance des événements et conférences du secteur pour établir des contacts avec les investisseurs. Ces occasions vous permettent de rencontrer des VC en personne et d’échanger avec eux sur votre projet.

Pour maximiser l’impact de ces rencontres, préparez un discours court et percutant, mettez en avant les points forts de votre entreprise et surtout, essayez de convenir d’un prochain rendez-vous pour approfondir la discussion. L’objectif est de donner envie à l’investisseur d’en savoir plus sur votre projet.

J’ai récemment assisté à un événement où un entrepreneur a réussi à convaincre un investisseur d’entrer en discussion avec lui simplement en évoquant une étude de marché récente, montrant que sa startup répondait à un besoin croissant. L’investisseur, impressionné par l’approche et les connaissances de l’entrepreneur, a accepté de programmer un rendez-vous pour en discuter plus en détail.

En conclusion, il n’existe pas de méthode unique pour contacter un investisseur en capital-risque. La clé réside dans l’adaptation de votre approche en fonction des circonstances et de l’investisseur ciblé. N’oubliez pas que les VC sont avant tout des êtres humains : soyez authentique, montrez votre passion et votre expertise, et vous maximiserez vos chances de succès.

Alors, chers entrepreneurs, ne tardez plus et mettez en pratique ces conseils pour séduire les investisseurs en capital-risque. Et n’oubliez pas : l’audace et la persévérance sont les meilleures armes d’un entrepreneur pour convaincre et réussir. Bonne chance à tous dans vos démarches !