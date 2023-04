La valorisation des startups : un défi pour les entrepreneurs avertis

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Chers lecteurs, en tant qu’expert en entrepreneuriat et en investissement corporatif, j’ai été témoin de nombreuses success stories, mais aussi de quelques échecs retentissants. Aujourd’hui, je souhaite partager avec vous mes réflexions sur un aspect crucial de la vie d’une startup : sa valorisation. Quels en sont les enjeux, les pièges à éviter et les bonnes pratiques ? Suivez-moi dans cette analyse éclairée, parsemée d’exemples et d’études de cas, pour mieux comprendre cet exercice complexe et passionnant.

La valorisation : un enjeu stratégique

Tout d’abord, il convient de rappeler que la valorisation d’une entreprise est un élément-clé pour attirer des investisseurs et financer son développement. Plus la valeur perçue est élevée, plus les fonds levés pourront être importants. Cependant, la valorisation est un exercice délicat, car elle dépend de nombreux facteurs tels que la taille du marché, l’expérience des fondateurs, la qualité de l’équipe, l’avancement du projet et les incertitudes liées aux résultats futurs.

Un exemple marquant est celui de la société américaine Uber, qui a connu une valorisation fulgurante en quelques années seulement. En 2011, la jeune pousse était évaluée à 60 millions de dollars, avant d’atteindre une valorisation de 68 milliards de dollars en 2015. Cette progression spectaculaire illustre bien l’importance de la valorisation dans le succès d’une entreprise.

Les pièges à éviter

La survalorisation

Un écueil majeur à éviter est la survalorisation, qui peut entraîner de nombreux problèmes : difficulté à boucler les tours de financement, montants récoltés insuffisants, risque de déception pour les investisseurs, voire faillite.

L’affaire WeWork en 2019 en est un exemple frappant : initialement valorisée à 47 milliards de dollars avant son entrée en bourse, la société de coworking a vu sa valeur s’effondrer à 10 milliards de dollars en moins d’un mois, avant d’être finalement estimée à 5 milliards de dollars par Softbank, son principal investisseur.

WeWork est en avril 2025 coté à 0,47 dollars l’action et sa valorisation de 325 millions de dollars…

La sous-valorisation

À l’inverse, une sous-valorisation peut également être préjudiciable, car elle peut donner l’impression que l’entreprise n’a pas suffisamment de potentiel ou de confiance en elle-même. Les investisseurs pourraient alors être réticents à investir, craignant de ne pas obtenir un retour sur investissement suffisant.

Les clés d’une valorisation réussie

Choisir la bonne méthode d’évaluation

Plusieurs méthodes d’évaluation existent, et il convient de choisir celle qui correspond le mieux à la situation de l’entreprise. Voici les trois principales approches :