Coronavirus: « Les sanctions imposées à la Russie pourraient lui permettre de se relever plus facilement »

Carole Grimaud, analyste de la géopolitique russe, explique le positionnement géopolitique de la Russie durant cette crise sanitaire. En Russie, le mois d’avril est payé mais chômé pour les personnes ne pouvant travailler à domicile. « Les mesures de soutien économiques sont surtout adressées aux ménages et aux PME. Les grandes entreprises ne sont pas visées pour le moment« , explique Carole Grimaud.

Au-delà de l’aspect économique de la situation, la situation médicale inquiète la population. « Les Russes s’inquiètent en ce qui concerne les chiffres. Ils ont peur que le gouvernement cache la réalités sachant que le système de santé n’a pas eu les investissements nécessaires ces dernières années.Sur une population de 147 millions d’habitants, j’ai reporté 55 000 lits d’hôpitaux seulement. »

D’un point de vue géopolitique, la Russie a envoyé un signal fort en apportant de l’aide à l’Italie et aux Etats-Unis. « C’est une façon de prouver que le gouvernement russe contrôle la situation, qu’il peut aussi aider les pays européens. C’est une image forte donnée au reste du monde« , met en avant Carole Grimaud, analyste de la géopolitique de la Russie.

Une reprise était envisagée en Russie pour l’année 2020 mais cette crise sanitaire remet fortement en question cette perspective économique. « La reprise économique espérée pour 2020 est totalement menacée. La croissance ne va pas reprendre. Mais les six années de sanctions imposée à la Russie ont eu un effet qui pourraient permettre à la Russie de se relever plus facilement car cela a permis aux grandes entreprises de réduire leurs dettes et au secteur agricole de se développer avec une baisse des importations« , explique Carole Grimaud.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Carole Grimaud, analyste de la géopolitique russe :

