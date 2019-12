[CORRESPONDANT] Quel bilan pour la Tech brésilienne en 2019 ?

Pour clore l’année, nous retrouvons Xavier Leclerc, entrepreneur français installé à Rio de Janeiro depuis 2014, pour revenir sur les faits marquants de ces douze derniers mois dans l’écosystème brésilien. Une année 2019 résolument placée sous le signe des licornes. Et pour cause, le Brésil en a accueilli cinq de plus en un an pour atteindre au total onze licornes. Même la France ne fait pas aussi bien… En revanche, les Français sont bel et bien présents dans la Tech brésilienne. C’est l’un des sujets abordés par Xavier Leclerc dans cette dernière chronique annuelle avant de basculer dans une nouvelle décennie…

Au sommaire :

le bilan annuel de la Tech brésilienne

les dernières levées de fonds de l’année au Brésil

Wildlife Studios, la nouvelle licorne brésilienne

les start-up et les entrepreneurs français au Brésil

São Paulo, poumon économique et technologique du Brésil

Retrouvez la cartographie des start-up françaises au Brésil, réalisée par Aline Bros pour le hub French Tech à São Paulo :

Le correspondant

Xavier Leclerc est un entrepreneur français installé à Rio de Janeiro depuis 2014. Il est le co-fondateur de MOX Digital, une société qui organise des conférences B2B autour du numérique, dont .Futuro. Auparavant, il a évolué au sein de Google puis Facebook en France. Il fut d’ailleurs l’un des premiers commerciaux de la filiale française de la firme de Mark Zuckerberg.