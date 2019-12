L’e-santé en 2019 vue par Virginie Femery, Christophe Dufour et Jérôme Leleu

Notre nouvelle émission DECODE Healthcare vous propose de découvrir les dernières innovations dans le secteur de la santé: Crispr, ADN, IA, outils d’aide à la décision à destination des professionnels de santé…

Pour ce premier épisode, Virginie Femery, docteur en santé et en sciences de la vie et directrice générale de Vivoptim Solutions, Christophe Dufour, directeur de l’innovation, la data et l’expérience client chez AstraZeneca, et Jérôme Leleu, CEO d’Interaction Healthcare et de SimforHealth, échangent avec Richard Menneveux, fondateur de Decode Media, sur les faits marquants dans l’e-santé en 2019: les nouveaux outils au service des médecins et soignants, les enjeux de la transformation digitale de l’écosystème santé français…

Retrouvez l’intégralité de l’émission: