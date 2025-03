Coté produit, quel bilan pour l’édition 2025 du Mobile World Congress?

Une industrie en quête de différenciation et d’innovation

L’édition 2025 du Mobile World Congress est surtout connu pour mettre en lumière l’émergence de nouvelles tendances sur le marché des smartphones et des objets connectés. Les constructeurs ont rivalisé d’ingéniosité pour capter l’attention des 109 000 visiteurs présents, confirmant ainsi que l’innovation en matière de design et d’expérience utilisateur reste un moteur essentiel de la compétitivité du secteur.

Les produits phares de cette édition ont mis l’accent sur la miniaturisation et la performance. Samsung a dévoilé le Galaxy S25 Edge, le modèle le plus fin jamais conçu par la marque, tandis que Tecno a présenté le SPARK Slim, déjà fonctionnel et accessible aux démonstrations.

Xiaomi a frappé fort avec le lancement du 15 Ultra, un modèle développé en partenariat avec Leica, intégrant des modules optiques interchangeables et une ouverture focale à f/1.4. Realme a suivi avec un prototype permettant l’ajout de véritables objectifs photographiques via une fixation magnétique. Ces avancées témoignent d’une volonté des fabricants de concurrencer les appareils photo professionnels, plaçant la photographie mobile au cœur des usages premium.

Les offres technologiques se sont également multipliées, notamment dans le domaine des objets connectés. Samsung a introduit une innovation de rupture avec son Galaxy Ring, une bague connectée dotée de fonctionnalités avancées en matière de suivi de santé et de notifications. Lenovo a présenté un PC hybride doté d’un écran pliant de 18,1 pouces, pensé pour une utilisation entre laptop et station de travail mobile.

La tendance des écrans pliants se confirme également avec la présentation par Samsung Display d’une console de jeu portable inspirée de la Nintendo Switch, intégrant un écran flexible pour une expérience immersive et modulable.

Enfin, avec le SPARK Slim, Tecno frappe un grand coup en dévoilant le smartphone le plus fin du marché. Avec seulement 5,75 mm d’épaisseur et un poids plume de 146 grammes, l’appareil repousse les limites du design mobile, quitte à nécessiter un lestage pour éviter une sensation de légèreté excessive. Derrière cet exploit d’ingénierie, la marque chinoise doit relever plusieurs défis, notamment en matière de gestion thermique et de performances. Si son processeur octa-core reste encore mystérieux, la batterie de 5 200 mAh promet une autonomie confortable, soutenue par une charge rapide 45W. Cependant, la dissipation de chaleur demeure une problématique clé pour un smartphone aussi fin.

