Créatifs, développeurs, enseignants, ils ont fait de l’intelligence artificielle leur nouvel outil de travail.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dall.e, GPT3, MidJourney, de nombreuses AI generatives font la une des medias, malheureusement moins pour leurs qualités créatives que pour les craintes que certains prédicateurs suscitent. Les luddites sont en marche: destructions d’emploi en vue, souvenez vous de l’arrivée de l’automobile sur les pavés parisiens, tricheries de haute volée à Sciences Po, à croire que les casio FX 81 sont encore d’usage ou encore une petite loi CHATGPT du nom de son auteur seraient en préparation.

Cette poussée subite d’acnée médiatique nous fait oublier que cela fait quelques années que la révolution AI est amorcée, d’ailleurs de nombreux français y participent, quelques noms Laurence Devilliers, Aurelie Jean, Yann Le Cun, Gregory Renard, Timo Roman et bien entendu cette révolution ouvre un champs des possibles dans tous les domaines.

Pour en parler je vous propose le retour d’experiences d’Etienne Mineur, que certains d’entre vous connaissent puisque c’est l’un des designer français pionnier de l’art numérique et enseignant à la Head de Genève (en tant que professeur invité) et à l’école Camondo de Paris. Après avoir découvert Midjourney il a décidé de faire travailler différents groupes d’étudiants à travers le monde avec des outils d’IA pendant 4 mois: comment les ont ils accueillis, appréhendés et sublimés, réponse en 1ere partie de notre émission.

Notre second invité est Julien Barbier le fondateur d’Holberton School une école d’ingénieur qui nous partagera sa vision sans concession de l’IA et la nécessité pour les développeurs d’en maitriser les usages.

Enfin Richard Menneveux reçoit Philippe Guillaud, et André Manoukian les fondateurs de Match Tunes, qui nous raconterons comment leur IA a été accueillie par les artistes il y a déjà 6 ans, et leur retour d’experience sur les usages possibles de leur AI dont vous pouvez écouter des extraits tout au long de ce podcast

Pour démarrer je lance le prompt: je voudrais un designer français, spécialiste de l’art numérique, ayant fait travailler ses étudiants avec Midjourney, retour d’experience.

Listen to « Créatifs, développeurs, enseignants, ils ont fait de l'intelligence artificielle leur nouvel outil de travail. » on Spreaker.