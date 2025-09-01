CrowdStrike acquiert l’espagnol Onum pour 290 millions d’euros et renforce son Falcon Next-Gen SIEM

CrowdStrike a annoncé l’acquisition d’Onum, startup madrilène fondée en 2023, spécialisée dans la gestion en temps réel des flux de télémétrie. Cette opération vise à renforcer Falcon® Next-Gen SIEM, la solution de nouvelle génération de l’éditeur américain, et à accélérer la mise en place de SOC autonomes intégrant l’intelligence artificielle.

Onum a développé une architecture de données permettant de transformer la télémétrie en intelligence exploitable dès son émission. Sa plateforme filtre, enrichit et optimise les flux de données à la volée, évitant les traitements différés propres aux SIEM traditionnels. Elle peut traiter jusqu’à cinq fois plus d’événements par seconde que ses concurrents, réduire de moitié les coûts de stockage et accélérer la réponse aux incidents de 70 %.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie d’intégration de la donnée au cœur de la plateforme CrowdStrike Falcon®. En intégrant la technologie d’Onum, CrowdStrike entend offrir aux équipes de sécurité des flux enrichis et optimisés en temps réel, afin d’améliorer la détection des menaces et l’efficacité des outils d’IA.

Onum avait levé 28 millions d’euros en avril 2024 lors d’un tour de Série A mené par Dawn Capital, avec la participation de Kibo Ventures et Insight Partners. Son rachat par CrowdStrike pour environ 290 millions d’euros constitue l’une des sorties les plus rapides de l’écosystème européen de la cybersécurité.