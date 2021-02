Cryptomonnaie: quels sont les freins au développement du dollar numérique?

La création d’un dollar numérique pourrait être bénéfique à l’économie américaine, a déclaré lundi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, estimant « logique » que les Banques centrales se penchent sur cette question, notamment sur les problématiques de protection des consommateurs. « Il est logique que les Banques centrales y réfléchissent et je sais que la Réserve fédérale (Fed) étudie cela », a indiqué Janet Yellen interviewée par le New York Times, faisant état d’un travail commun entre la Fed de Boston et le Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La question des cryptomonnaies est étudiée de près par les pays, face notamment au projet de monnaie numérique initié par Facebook, la Libra, mais aussi ceux examinés par les banques centrales, comme le crypto-yuan chinois. Les monnaies numériques sont stockées sur des supports électroniques, sans avoir besoin de compte en banque, et sont acceptées comme moyen de paiement par des entreprises. Pour la secrétaire au Trésor, « il y a beaucoup à regarder en matière de protection des consommateurs, mais cela vaut vraiment la peine d’être examiné ».

« Nous avons un problème d’inclusion financière. Trop d’Américains n’ont vraiment pas accès à des systèmes de paiement faciles liés à leur compte bancaire. Je pense qu’un dollar numérique, une monnaie numérique de banque centrale, pourrait aider » à améliorer cette situation, a-t-elle souligné. « Cela pourrait se traduire par des paiements plus rapides, plus sûrs et moins chers, ce sont, à mon avis, des objectifs importants », a encore développé l’ancienne présidente de la Banque centrale américaine.

De nombreuses interrogations

Les interrogations sont toutefois nombreuses quant au déploiement d’une crypto-monnaie par les Etats-Unis: « quel serait l’impact sur le système bancaire, cela provoquerait-il un énorme mouvement de dépôts hors des banques et vers la Fed, est-ce que la Fed sera en lien avec les clients particuliers, y a-t-il des problèmes de stabilité financière, comment pourrions-nous gérer les problèmes de blanchiment d’argent et de financement illicite », a-t-elle énuméré.

Le président de la Fed avait indiqué en octobre que les Etats-Unis réfléchissent à l’émission d’un dollar numérique, mais que cela prendrait du temps. De l’autre côté de l’Atlantique, un euro numérique devrait devenir une réalité d’ici cinq ans, avait déclaré en janvier la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde. Le conseil des gouverneurs de la BCE décidera au printemps du lancement ou non de ce chantier pharaonique.