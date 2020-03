Cureety lève 1,2 million d’euros pour suivre à distance les patients souffrant de maladies graves

En France, la télémedecine accélère de manière frénétique depuis le début de la crise du Covid-19. La startup e-santé Cureety, spécialisée dans le suivi à distance des patients, vient dans ce contexte d’annoncer une levée de fonds de 1,2 million d’euros en amorçage auprès notamment de cinq business angels, avec la participation de Bpifrance et des investisseurs historiques, à savoir le Crédit Mutuel Bretagne (CMB) et le Crédit Agricole (CA) Bretagne.

Lancé en 2018 par François-Guirec Champoiseau et Hugo Breitwiller, Cureety développe un logiciel de télésuivi à destination des établissements de soins. Ce dispositif médical marqué CE (qui répond aux exigences de l’Union Européenne) leur permet de suivre à distance les pathologies chroniques ou complexes de leurs patients, comme le cancer. Pour cela, Cureety met en place des questionnaires de suivi personnalisés à destination des patients, qui reçoivent des conseils médicaux adaptés en fonction de leurs réponses. Ce système a également pour objectif de limiter les hospitalisations d’urgence.

Un besoin «encore plus visible dans cette période de pandémie»

Plus d’une centaine de questionnaire ont été développés pour le suivi des traitements en cancérologie. La startup revendique par ailleurs une utilisation de son logiciel dans plus de 20 établissements de soins en France et a permis de suivre plus de 2 000 patients à ce jour.

«Ce premier tour de financement nous permet aujourd’hui d’accélérer le déploiement de notre plateforme sur le territoire national et de continuer à enrichir notre plateforme de services e-santé additionnels et complémentaires afin de proposer un parcours de soins digital le plus abouti à notre communauté de patients et de soignants. Le besoin est encore plus visible dans cette période de pandémie liée au Covid-19, comme le démontre l’adoption rapide par les soignants et les patients de la solution Cureety», commente François-Guirec Champoiseau.

La startup bretonne ambitionne désormais d’accélérer le déploiement de son dispositif en France.

Cureety : les données clés

Fondateurs: François-Guirec Champoiseau et Hugo Breitwiller

Création: 2018

Siège social: Dinan, Bretagne

Secteur: e-santé, télémedecine

Activité: suivi à distance des patients

Financement: 1,2 million d’euros en amorçage auprès notamment de cinq business angels, avec la participation de Bpifrance et des investisseurs historiques, à savoir le Crédit Mutuel Bretagne (CMB) et le Crédit Agricole (CA) Bretagne.