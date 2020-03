« Le gouvernement a annoncé un plan d’aide de 4 milliards d’euros à destination des startups. Nicolas Brien, CEO de France Digitale, association d’entrepreneurs, fait le point sur la situation des jeunes pousses françaises. « 95% des startups membres de France Digitale demandent un dispositif de chômage partiel », affirme Nicolas Brien.

Mais toutes les startups n’en sont pas au même stade de développement ni de croissance financière. « Les startups qui ont passé la série A auront besoin de changer de paradigme plus centré sur l’EBITDA et la profitabilité mais nous sommes surtout inquiets pour les startups en amorçage et en pré-amorçage. Ca va être beaucoup plus compliqué pour elles car le recours aux VC ou des business angels est plus difficile. On demande au gouvernement de renforcer ses mesures avec une action forte à destination des BA », reconnait Nicolas Brien, CEO de France Digitale.

