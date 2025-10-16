Cybersécurité : pourquoi les PME sont le nouveau champ de bataille?

La cybersécurité est un secteur orienté historiquement vers les grandes entreprises, celles capables d’investir massivement dans des équipes dédiées, des centres de supervision et des outils de détection sophistiqués. Mais l’intensification des attaques ciblant les PME et la montée en puissance des services managés redessinent les priorités.

Selon l’ENISA, 60 % des PME européennes ayant subi une cyberattaque ferment leurs portes dans les six mois. En parallèle, l’évolution des menaces s’accélère : phishing automatisé, ransomware-as-a-service, exploitation d’API mal protégées. Face à cette complexité, la majorité des petites entreprises restent dépourvues de moyens techniques ou humains pour se protéger efficacement.

C’est dans ce contexte que de nouveaux acteurs comme CybaVerse émergent avec une approche orientée PME et fournisseurs de services managés (MSP). Fondée en 2018 à Londres, l’entreprise développe CybaOps, une plateforme SaaS de cybersécurité qui combine détection, conformité, sécurité et tests dans un environnement unique. Son modèle en marque blanche permet aux partenaires MSP de proposer la solution sous leur propre nom, tout en automatisant les processus critiques de défense.

Le marché de la cybersécurité adressé aux PME est en pleine mutation. La pression réglementaire, notamment celle du NIS2 en Europe, pousse désormais les sous-traitants à se conformer aux standards de sécurité de leurs donneurs d’ordre. Les MSP deviennent ainsi des acteurs pivots, capables de mutualiser la protection de centaines d’entreprises via des plateformes centralisées. CybaVerse, qui a connu une croissance de 180 % de son chiffre d’affaires en un an, incarne cette tendance.

La startup britannique entend poursuivre cette dynamique en misant sur l’intelligence artificielle pour renforcer les capacités prédictives et la réponse automatisée de sa plateforme.

Avec cette levée de 5,9 millions d’euros en série A, co-dirigée par Pembroke VCT et Airbridge Equity Partners, et la participation de Haatch, CybaVerse souhaite accélérer le développement de CybaOps et renforcer son équipe. Fondée en 2018 par Oliver Spence et Gemma Spence, la société a levé un total de 7,2 millions d’euros depuis sa création .