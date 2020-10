Cybersécurité : Sekoia lève 10 millions d’euros auprès d’Omnes et Alliance Entreprendre

Si la crise du coronavirus a ébranlé de nombreux secteurs, il n’en ait rien pour la cybercriminalité. Au contraire, avec le confinement, la forte dépendance de centaines de millions de personnes aux outils numériques, que ce soit pour le travail à distance ou bien s’occuper sur des plateformes comme Netflix et Disney+, a aiguisé l’appétit des pirates informatiques.

Dans ce contexte, les cyber-attaques constituent un danger de plus en plus important pour les entreprises. Un danger que la société française Sekoia, spécialisée dans l’anticipation des cyber-menaces, tente d’éloigner avec une approche prédictive. Elle annonce aujourd’hui un premier tour de table de 10 millions d’euros auprès d’Omnes et Alliance Entreprendre. «Nous levons aujourd’hui des fonds pour promouvoir une approche européenne et collective du renseignement sur les menaces», explique Freddy Milesi, co-fondateur et CEO de Sekoia. Dans ce cadre, la société, qui compte actuellement 80 collaborateurs, va en recruter 20 à 30 de plus dans les six prochains mois.

Anticiper les menaces pour automatiser les plans de défense

Fondée en 2008, l’entreprise a été aux premières loges de l’essor de la cybersécurité en parallèle de la multiplications des attaques en ligne, toujours plus puissantes et sophistiquées. Pour s’adapter à cet écosystème en pleine mutation et déjouer les plans des cyber-criminels, Sekoia a décidé de pivoter en 2016, en se tournant vers l’édition de solutions logicielles, de manière à être davantage dans l’anticipation des menaces.

Cette approche s’est matérialisée par le lancement en début d’année de la plateforme Sekoia.io pour proposer une alternative aux produits de SIEM existants (Security Information and Event Management). A la manière d’une vigie de sécurité en ligne, elle collecte et analyse en temps réel les données relatives aux événements se produisant dans le système informatique des entreprises pour optimiser les capacités de réaction en cas d’attaque ou de fuite des données. En anticipant les menaces dont les entreprises peuvent être l’objet, la plateforme, qui a séduit Atos, EDF, BNP Paribas, Société Générale ou encore Suez, est capable de prévoir des réponses appropriées et de les automatiser.

Sekoia évolue sur un marché de la cybersécurité très lucratif, puisqu’il devrait peser plus de 150 milliards de dollars à l’horizon 2023, contre à peine plus de 100 milliards l’an passé, selon le cabinet Precise Security. «Les défis auxquels les entreprises mais aussi l’ensemble des acteurs de la cybersécurité vont être confrontés dans les années à venir sont colossaux. Afin de rester dans la course face aux avancées des cybercriminels, Sekoia a choisi de se focaliser sur deux piliers complémentaires pour permettre aux entreprises de décupler l’efficacité de leurs moyens de protection : l’anticipation des menaces et l’automatisation des défenses», indique Freddy Milesi, co-fondateur et CEO de Sekoia. Sur le marché de la cybersécurité, l’entreprise se positionne aux côtés d’autres acteurs français, comme CybelAngel, qui part à la recherche des fuites de données des grands groupes pour récupérer les fichiers dérobés.

Sekoia : les données clés

CEO : Freddy Milesi

Création : 2008

Siège social : Paris

Activité : anticipation des cyber-menaces

Financement : 10 millions d’euros en octobre 2020…