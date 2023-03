Ledger cloture sa série C à 456 millions d’euros avec True Global Ventures, Digital Finance Group et VaynerFund

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Ledger annonce aujourd’hui la finalisation de sa dernière levée de fonds de 100 millions d’euros, ce qui porte le total de la Série C à 456 millions d’euros.

Cette extension de tour a été soutenue par de nouveaux investisseurs, dont True Global Ventures, Digital Finance Group et VaynerFund, ainsi que par des investisseurs existants tels que 10T, Cité Gestion Private Bank, Cap Horn, Morgan Creek, Cathay Innovation, Korelya Capital et Molten Ventures.

Ledger est responsable de la sécurisation de plus de 20 % des crypto-monnaies et 30 % des NFT dans le monde, permettant à des millions d’utilisateurs de devenir les seuls propriétaires de leurs actifs numériques. En décembre dernier, la société a annoncé le lancement de Ledger Stax, un portefeuille physique révolutionnaire dont le design unique a été conçu par Tony Fadell, conseiller de Ledger, concepteur de l’iPod et de l’iPhone.

Ledger a dépassé les 6 millions de ventes d’appareils avec plus d’1,5 million d’utilisateurs mensuels sur l’application Ledger Live. La société a réussi à infiltrer la culture grand public et à consolider son rôle de leader dans le Web3 grâce à des partenariats avec des marques telles que Fendi, Hublot et RTFKT (Nike).

Pour en parler nous recevons Pascal Gauthier, le CEO de Ledger

Listen to « Ledger cloture sa série C à 456 millions d’euros avec True Global Ventures, Digital Finance Group et VaynerFund » on Spreaker.