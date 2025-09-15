De Lille à la scène mondiale : comment Affilizz s’invite dans le club fermé des adtech mondiales

La startup française Affilizz, spécialisée dans les widgets d’affiliation alimentés par l’intelligence artificielle, entre dans une nouvelle phase de son histoire. La startup lilloise vient d’être acquise par le groupe international Affinity, qui intégrera sa technologie au sein de sa plateforme NucleusLinks. L’opération place un acteur régional au cœur d’une stratégie mondiale visant à redéfinir la monétisation des contenus éditoriaux. Un véritable coup de maitre pour Charles Besselievre, Simon Ducoulombier, Florent Alzieu et Vincent Alzieu, ces deux derniers étant connus de l’écosystème tech française pour avoir créé Neweb / Les Numériques qu’ils ont cédé à TF1

En quelques années, sans tambour ni trompette, Affilizz a su convaincre les principaux éditeurs français en transformant des articles en expériences d’achat interactives. Ses outils permettent d’afficher, en temps réel, des comparaisons de prix, des historiques et des recommandations de produits alignées sur la tonalité des publications. Cette approche a séduit plus de 122 groupes médias, représentant plus de 200 titres en France, parmi lesquels Qwant, Reworld Media, Clubic, CMI France et Webedia.

Pour Affinity, acteur déjà implanté sur les principaux marchés publicitaires, le rachat d’Affilizz permet de renforcer NucleusLinks, sa solution SaaS d’optimisation de l’affiliation. Alors que la plateforme agit principalement en back-office en automatisant les opérations et en augmentant les revenus de 30 à 120 %, Affilizz apporte une dimension front-end, visible par les lecteurs, capable de multiplier par deux à quatre les taux d’engagement. Cette combinaison met en avant une vision intégrée de l’affiliation, à la fois invisible et optimisée en coulisses, et attractive pour l’utilisateur final.

Ce rapprochement intervient dans un contexte de recomposition du marché, ainsi face au recul du trafic en provenance des moteurs de recherche, les éditeurs doivent maximiser la valeur de chaque visite. L’essor d’outils no-code et AI-driven comme ceux d’Affilizz répondent à cette exigence, en libérant les rédactions des contraintes techniques tout en améliorant la conversion. À l’échelle mondiale, l’acquisition positionne Affinity face aux grands noms historiques de l’affiliation comme Rakuten Advertising, Awin, CJ Affiliate ou Tradedoubler, mais aussi face à des néo-acteurs comme Impact, Partnerize ou Skimlinks.

Basée à Lille et à Paris, Affilizz a été cofondée par Charles Besselievre, Simon Ducoulombier, Florent Alzieu et Vincent Alzieu. L’équipe rejoindra les effectifs de NucleusLinks, et sa technologie sera progressivement mise à disposition de clients globaux tels que Microsoft, Vox Media ou Ziff Davis.