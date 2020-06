[Decode Day CTO] Comment créer et sécuriser une usine à site sur AWS ?

Des entreprises comme Amazon publient de nouvelles mises à jour logicielles toutes les 11 secondes. Dans ce contexte, il est évident que pour maintenir un avantage concurrentiel, l’innovation est au coeur de la stratégie d’entreprise.

Elle est aussi au coeur d’un dilemme : comment soutenir cette culture d’innovation rapide, tout en garantissant les bons niveaux de stabilité et de sécurité ? Lors de ce webinar, nous aborderons 3 cas clients, de la startup au grand groupe, de différents secteurs d’activité, qui au travers de technologies et services qui ont fait leurs preuves, ont accéléré leur Time To Market, fiabiliser le parcours de leurs utilisateurs, développé ou renforcé leur activité à l’international, tout en garantissant les niveaux de sécurité et de qualité de service attendus. Vous découvrirez durant ce webinar : Les outils pour déployer en quelques jours, piloter, opérer et sécuriser vos sites web dans le cloud AWS

Les méthodes pour favoriser l’autonomie de vos équipes

L’accompagnenemt que nos experts métiers peuvent vous apporter sur la performance, la disponibilité et la sécurisation de vos sites web

