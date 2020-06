[Decode Day CTO] Une matinée de conférences en ligne dédiée à vos fonctions techniques

Nous vous proposons une matinée spéciale consacrée aux pratiques techniques. Trois webinars pour faire le point sur les meilleures pratiques en matière d’ingénierie, de gestion de plateformes, et l’impact que les technologies peuvent avoir sur nos façons de travailler.

À cette occasion, vous pourrez également poser à nos experts vos questions en direct.

La majorité des entreprises sont devenues des entreprises technologiques et placent constamment la

bar plus haute en matière d’expérience et de satisfaction client. Pour se maintenir au niveau et

répondre aux attentes de plus en plus exigeantes de ses clients, les organisations doivent sans cesse

faire preuve d’innovation et de créativité pour proposer des expériences client sans couture,

omnicanales et surtout technologiquement avancées.

Des entreprises comme Amazon publient de nouvelles mises à jour logicielles toutes les 11 secondes. Dans ce contexte, il est évident que pour maintenir un avantage concurrentiel, l’innovation est au coeur de la stratégie d’entreprise.

Elle est aussi au coeur d’un dilemme : comment soutenir cette culture d’innovation rapide, tout en garantissant les bons niveaux de stabilité et de sécurité ? Pour découvrir le programme détaillé et s’inscrire à la session « Comment créer et sécuriser une usine à site sur AWS ? » ➔ cliquez ici.

