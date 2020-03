[DECODE Music] IA & musique: plongée dans la Techno de MatchTune, la startup d’André Manoukian

Pour ce deuxième DECODE Music, nous recevons le compositeur André Manoukian et l’entrepreneur de la Tech Philippe Guillaud, fondateurs de MatchTune (ex-Muzeek). La startup développe un logiciel permettant de générer des morceaux capables de s’adapter à un contenu audiovisuel (clip, vidéo…) grâce à l’intelligence artificielle. Un artiste peut ainsi obtenir à partir d’un seul morceau des dizaines, voire des centaines de variations musicales, conçues pour s’adapter et se synchroniser avec l’image.

André Manoukian, pour qui « la musique est l’art le plus mathématique qui soit », revient avec Philippe Guillaud notamment sur l’histoire et l’évolution de MatchTune, l’importance du droit d’auteur, les coulisses techniques de la solution et l’ambition de donner vie au compositeur augmenté.

