E3: l’un des plus grands salons dédiés au jeu vidéo sur le point d’être annulé à cause du coronavirus

L’Electronic Entertainment Expo (E3), l’un des plus grands salons dédiés au jeu vidéo qui se déroule chaque année à Los Angeles (Californie), est sur le point d’être annulé en raison des craintes liées à l’épidémie due au nouveau coronavirus, selon des médias spécialisés et des professionnels. « Annulez tous vos vols et hôtels », pour l’événement qui doit commencer le 9 juin et durer trois jours, a tweeté mardi le label Devolver Digital.

Des médias comme Arstechnica et le journaliste spécialisé Mike Futter affirment également que des sources proches de l’organisateur ESA leur ont confirmé l’annulation prochaine du salon et indiquent que la nouvelle pourrait être officialisée dans la journée. Le 4 mars, l’ESA, qui n’a jusqu’ici pas annoncé officiellement l’annulation, avait indiqué suivre quotidiennement l’évolution de l’épidémie mais continuer à préparer l’organisation de l’E3, en suivant les consignes de protection des autorités de Los Angeles.

66 000 visiteurs en 2019

En 2019, l’événement avait rassemblé 66 000 visiteurs et plus de 200 exposants. Le célèbre festival californien de musique Coachella a été reporté à octobre en raison du coronavirus. L’événement, prévu en avril, se déroulera les week-ends du 9 et 16 octobre dans la ville d’Indio en Californie.

D’autres grands rendez-vous culturels ont été annulés en raison de l’épidémie de Covid-19, notamment le festival cinématographique et technologique South by Southwest, qui devait se tenir mi-mars à Austin au Texas. Au moins 28 personnes sont décédées du Covid-19 et quelque 910 ont été infectées aux Etats-Unis, selon un bilan réalisé par l’AFP.