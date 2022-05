[DECODE Quantum] A la rencontre d’Anais Dreau, chargée de recherche CNRS en physique quantique

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Dans ce 45e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty poursuivent notre tour de France des chercheurs, entrepreneurs et utilisateurs des technologies quantiques et reçoivent Anaïs Dréau.

Elle est chargée de recherche CNRS en physique quantique au Laboratoire Charles Coulomb de l’Université de Montpellier. Sa spécialité couvre le contrôle du spin des défauts fluorescents dans les semi-conducteurs et les sources de photons uniques. Elle est à l’origine élève puis thésarde de l’ENS Cachan devenue, depuis quelques années l’ENS Paris Saclay. Depuis 2021, elle préside le GDR IQFA, le groupement des chercheurs en France de l’ingénierie quantique. Ils se réunissent notamment dans une conférence annuelle, la dernière ayant eu lieu à l’ENS Lyon début novembre 2021.