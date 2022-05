[Livre blanc] Tendances des apps mobiles en 2022 : Analyse mondiale de la performance des apps

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

L’année 2021 a encore une fois bouleversé le secteur des apps mobiles. Avec les confinements et la nouvelle donne en matière de confidentialité, qui a impacté l’acquisition utilisateur dans iOS, les habitudes des consommateurs et les tendances comportementales des utilisateurs ont autant évolué qu’elles se sont développées. Mais comment ces nouveautés ont-elles affecté l’écosystème du marketing des apps ?

Le rapport Tendances des apps mobiles en 2022 propose une analyse experte du secteur sur les développements mondiaux et régionaux de l’économie du marketing mobile constatés l’année dernière. Se basant sur des données issues de 2 500 apps, le rapport met en lumière les tendances et performances des verticales fintech, e-commerce et gaming, donnant aux annonceurs des informations exploitables pour booster la croissance des apps en 2022.

[Télécharger le rapport Adjust sur les tendances mobiles des apps]

Le rapport Tendances des apps mobiles en 2022 analyse les évolutions récentes en matière d’installations, de sessions, de taux de consentement ATT, de rétention, de réattribution (et plus encore) pour vous aider à mieux comprendre votre audience et l’état actuel de l’économie des applications. Le rapport d’Adjust fait ressortir une très forte croissance des métriques clés, provoquée notamment par l’afflux de nombreux utilisateurs fortement engagés. En parallèle des améliorations majeures, l’analyse pointe également du doigt des performances de rétention quelque peu en retrait, rappelant l’importance d’apporter la même attention à la rétention et à la LTV qu’à l’UA.

Le rapport met en avant les conclusions suivantes :

En 2021, les installations ont augmenté en glissement annuel dans toutes les verticales et régions trackées, la fintech de 35 %, l’e-commerce de 12 % et le gaming de 32 %.

Les apps de trading et de crypto ont également connu une forte hausse, avec des bases d’utilisateurs très engagés. Si elles ne représentent que 7 % et 2 % de l’ensemble des installations d’apps fintech, respectivement, elles comptabilisent 17 % et 6 % des sessions.

Les jeux hyper casual constituent la part la plus élevée des installations dans la verticale du gaming (27 %), alors que les jeux d’action affichent la plus grande proportion de sessions (30 %).

Les apps marketplace affichent des taux de rétention légèrement supérieurs à la moyenne du reste de la verticale e-commerce (27 % vs 19 % au jour 1 et 10 % vs 7 % au jour 30).

Adjust, plateforme mondiale d'analytiques privilégiée des marketeurs mobiles axés sur la croissance, propose des solutions pour mesurer et optimiser les campagnes et protéger les données utilisateur. Adjust alimente des milliers d'applications à travers l'intelligence intégrée et l'automatisation, et leur offre un support client réactif dans le monde entier.

