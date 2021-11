[DECODE Quantum] A la rencontre de Mazyar Mirrahimi, directeur de recherche à l’Inria et en charge de l’équipe Quantic

En co-production avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty, Decode Media vous propose Decode Quantum, une série pour découvrir la révolution quantique au travers d’échanges avec les acteurs clés de la filière quantique dans le monde.

Pour ce nouvel épisode, nous recevons Mazyar Mirrahimi, une belle occasion d’en savoir plus au sujet de son domaine de prédilection, les fameux cat-qubits, une technologie utilisée en particulier par la startup française Alice&Bob.

Mazyar Mirrahimi est directeur de recherche à l’Inria et en charge de l’équipe Quantic, qui associe aussi l’école des Mines de Paris, l’ENS Paris, le CNRS et Sorbonne Université. À l’origine, Mazyar était mathématicien, après des études à Téhéran. Il a même gagné la médaille d’argent des olympiades internationales de mathématiques. Après de études à l’École Polytechnique, il a réalisé une thèse, soutenue en 2005. Il est aussi passé par Caltech et Yale et raconte tout cela dans le podcast.