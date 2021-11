E-commerce en 2021 : Entre supply chain et livraison, comment se réinventer avec l’omnicanalité?

Evènement de rencontres d’affaires leader sur le e-commerce et le retail en France, le One To One Monaco qui s’est déroulé du 26 au 28 octobre dans la Principauté a été l’occasion pour France Num (dispositif national pour la transformation numérique des TPE PME) avec FrenchWeb de réunir des spécialistes de la thématique pour 2 plateaux d’invités webradio afin d’esquisser des pistes pour l’avenir du secteur à l’aune des transformations fortes vécues depuis le début de la crise Covid-2019.

Au programme de ce rendez-vous audio du 28 octobre en matinée, on s’attache à évoquer les bouleversements dans la livraison et la logistique. Développement durable, économie circulaire, paiement fractionné, information en continu sur les choix de livraison sont des points essentiels (et souvent méconnus) du e-commerce. Autrement dit, la livraison est devenue clé.

Avec un plateau d’invités :

Cédric Bagur, Directeur associé de Vente du Diable, PME basée à Labège (31), pionnière en France dans la vente de matériels High Tech reconditionnés dès 2001 ;

Olivier Gimpel, Vice-président Europe du Sud de Metapack et investisseur dans 2 startups (Noocity et Tous Facteurs) : quid des innovations dans la livraison en 2021?

Romulus Grigoras, PDG fondateur de OneStock, entreprise FrenchTech, spécialiste de l’OMS (système de gestion des commandes) unifié.

Dans un deuxième temps, la parole est donnée Julien Bonnel responsable innovation Symag by Wynd et Coordinateur du Village Francophone Côte d’Azur Monaco. Il évoque la transformation numérique chez les commerçants de proximité, la vitalité du relationnel avec les clients, la notion de commerce unifié et la diversité des moyens de paiement. Il est aussi question de l’entraide des professionnels en Région Sud pour connecter en mode « phygital » et « agile » les acteurs et décideurs de l’économie digitale, durable et collaborative azuréens et monégasques en lien avec les 19 pays. Tout un programme !