[DECODE Quantum] A la rencontre de Neil Abroug, coordinateur de la stratégie quantique nationale Française

Dans ce nouvel épisode de Decode Quantum toujours avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty, nous accueillons Neil Abroug. Nombreux sont ceux dans l’écosystème quantique qui le connaissent et l’ont rencontré ces trois dernières années. En effet, il était le rapporteur de la mission parlementaire sur les technologies quantiques mené par la députée Paula Forteza en compagnie de Jean-Paul Herteman et Iordanis Kerenidis entre avril 2019 et janvier 2020. Il avait ensuite piloté pendant quelques mois début 2020 la task force qui préparait la feuille de route de l’État sur le sujet. Pendant cette période, il était à la DGE, la direction générale des entreprises, qui dépend de Bercy. Avant et après, il était au CEA et nous racontera ce qu’il y faisait.

Sa nomination comme coordinateur de la stratégie quantique nationale vient d’être officialisée. Il est à ce titre rattaché au SGPI, le Secrétariat Général pour l’Investissement qui dépend du Premier Ministre. Autant dire qu’il est attendu au tournant par toutes les parties prenantes, notamment les chercheurs, startups et entreprises. Avec un plan de 1,8 milliards d’euros à gérer sur 5 ans, annoncé le 21 janvier dernier par le Président de la République.

On creuse tout cela dans cet épisode et notamment pour comprendre comment le plan va se dérouler et qui pourra en bénéficier.