Le groupe français HR Path rachète l’Américain Whitaker-Taylor pour renouer avec la croissance

Alors que la transformation digitale de la fonction RH est plus que jamais nécessaire, HR Path entend bien faire valoir son offre à l’international. Vingt ans après son lancement, le groupe français fait l’acquisition de la société américaine Whitaker-Taylor, spécialisée dans le conseil en solutions RH. L’entreprise basée à Paris annonce dans la foulée avoir récolté 113 millions d’euros de dettes auprès de banques françaises, dont la Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque Palatine, LCL et la Caisse d’Épargne pour satisfaire ses ambitions internationales. Pour rappel, HR Path a quitté le Next40 cette année pour rejoindre le French Tech 120.

Lancé en 2001 par François Boulet et Cyril Courtin, HR Path développe des outils à destination des entreprises, permettant d’optimiser la performance du pôle RH. Ses activités couvrent le conseil en transformation RH, l’implémentation du SIRH ainsi que l’externalisation de la paie (BPO). L’entreprise, qui emploie plus de 1 000 collaborateurs, revendique 1 300 clients dans 18 pays dont Airbus, Eiffage, Total, Société Générale, Vallourec ou encore The Body Shop. HR Path entend développer son activité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne particulièrement.

Remonter la pente après une année 2020 difficile

Après une année 2020 difficile, où le groupe a vu sa croissance considérablement ralentir pour atteindre 3%, HR Path ambitionne de renouer avec le succès en misant sur une croissance de 30% en 2021, notamment grâce à sa stratégie d’acquisition à l’étranger. Ceci lui permettra d’accueillir de nouveaux clients et de poursuivre son expansion géographique.

C’est donc naturellement que le groupe s’est tourné vers la société Whitaker-Taylor, spécialiste de SAP SuccessFactors et SAP HCM. Basée à Atlanta, l’entreprise revendique une présence forte aux États-Unis et en Europe. Cette acquisition et ce nouveau financement devraient permettre à HR Path de doubler son chiffre d’affaires d’ici 4 ans, aujourd’hui évalué à 110 millions d’euros, de développer le BPO de la paie et de renforcer sa position au niveau mondial.

« La transformation RH s’accélère compte tenu des contraintes sanitaires actuelles », commentent François Boulet et Cyril Courtin, fondateurs de HR Path. « Ces derniers mois, les sujets autour du capital humain sont devenus prioritaires : la gestion des talents et l’adaptation aux changements sont de plus en plus critiques et le recours à l’externalisation de la fonction RH, et en particulier de la paie, augmente. HR Path est en mesure de répondre aux nouveaux enjeux des entreprises en matière de ressources humaines. »