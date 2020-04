[DECODE Quantum] A la rencontre de Pascale Senellart, Docteur en Physique Quantique

En co-production avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty, Decode Media lance Decode Quantum, une nouvelle émission pour découvrir la révolution quantique. Dans ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de Pascale Senellart-Mardon, Docteur en Physique Quantique et fondatrice de la start-up Quandela. Pascale Senellart-Mardon travaille à développer des composants optiques pour le traitement de l’information quantique. Elle a montré qu’on pouvait maîtriser la lumière émise spontanément par des nanostructures appelées boîtes quantique. Sur leurs blogs respectifs Oezratty et Fanny’s Party, ils analysent en profondeur le quantique.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Pascale Senellart-Mardon, Docteur en Physique Quantique et cofondatrice de la startup Quandela :

