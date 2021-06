[DECODE Quantum] A la rencontre de Valentina Parigi

Pour ce 28e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent Valentina Parigi.

Elle est professeure associée dans le groupe d’optique quantique du laboratoire LKB de l’École Normale Supérieure à Paris. D’origine italienne, elle a obtenu son doctorat au laboratoire européen de spectroscopie non linéaire de Florence. Elle y a fait ses premières recherches sur la manipulation d’états non classiques de la lumière. Elle a notamment travaillé sur les effets non linéaires de la lumière et sur les mémoires quantiques à base d’atomes de Rydberg.

Depuis 2015, elle a plusieurs centres d’intérêt dont elle va nous parler comme les réseaux quantiques complexes utilisant des variables continues, les applications dans les technologies quantiques et les questions relatives aux fondations de la mécanique quantique, à savoir, de son interprétation et de la philosophie associée. Elle se positionne plutôt comme expérimentatrice.

Parmi ses distinctions, elle a obtenu la médaille du bronze du CNRS en 2020 et des financements européens de type ERC en 2018 dans le cadre du projet COQCOoN (“Continuos Variables Quantum Complex Networks”). Amis de la photonique, cet épisode est fait pour vous !

