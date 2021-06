March LA.B: comment développer une marque d’horlogerie indépendante à l’ère du digital

Arrivée sur le marché en 2011, March LA.B est est une marque indépendante de montres créée par Alain Marhic. Après un important pivot en 2013, où elle abandonne le Swiss Made pour se concentrer sur l’assemblage en France, l’entreprise trouve son segment de gamme: de l’horlogerie qui se veut de qualité mais plus accessible qu’à ses débuts avec des produits proposés entre 500 et 1 300 euros.

Depuis, March LA.B continue sa conquête du marché. Pour cela, l’entreprise s’appuie notamment sur une communication extrêmement léchée sur les réseaux sociaux avec une esthétique fin 1960-début 1970 que la marque étire jusqu’à ses trois points de vente (deux à Paris et un à Londres), tout en essayant de se faire une place à côté des grands noms de l’horlogerie pour être présente chez les revendeurs. Elle en compte actuellement 140 (dont 95 en France).

L’entreprise ne communique pas sur son chiffre d’affaires. Depuis son pivot, elle revendique une croissance comprise entre 20% et 30% pour plus de 100 000 montres vendues. La société qui compte une dizaine de salarié explique avoir atteint la rentabilité cette année.

Comment la marque optimise-t-elle les liens entre les magasins et l’activité en ligne? Pourquoi le direct-to-consumer sera-t-il amené à prendre plus de place? Tous les détails avec Alain Marhic, fondateur de March LA.B, via l’intégralité de l’interview diffusée dans l’émission.