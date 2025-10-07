[DECODE Quantum] Michel Devoret reçoit le prix Nobel de physique 2025

Michel Devoret, ingénieur et physicien français, vient d’être distingué par le prix Nobel de physique 2025 aux côtés de John Clarke et John M. Martinis « pour la découverte de l’effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l’énergie dans un circuit électrique ». Ce prix consacre plus de quarante ans de travaux à la frontière entre la physique fondamentale et l’ingénierie des circuits supraconducteurs, un domaine qui a ouvert la voie à l’informatique quantique contemporaine.

Diplômé de Télécom Paris en 1975, Michel Devoret poursuit d’abord un DEA d’optique quantique à l’Université d’Orsay, puis une thèse de doctorat d’État en physique de la matière condensée. Après un post-doctorat à l’Université de Berkeley entre 1982 et 1984, où il rencontre John Martinis, il fonde en France, avec Daniel Estève et Cristian Urbina, le groupe Quantronique du CEA. Cette équipe sera l’une des premières au monde à démontrer la cohérence quantique dans des circuits supraconducteurs, marquant une étape majeure dans la manipulation des qubits.

Depuis 2002, Michel Devoret enseigne à l’Université Yale, où il dirige le laboratoire de nanofabrication en physique appliquée. Ses recherches ont profondément renouvelé la compréhension de l’électrodynamique quantique des circuits — la manière dont les champs électromagnétiques interagissent avec des dispositifs électroniques à l’échelle quantique. Il a notamment contribué au développement des qubits transmons et des dispositifs Josephson, aujourd’hui au cœur des processeurs quantiques.

Parallèlement à ses activités universitaires, il occupe le poste de directeur scientifique chez Google Quantum AI, où il supervise les orientations fondamentales de la recherche sur les architectures supraconductrices. Membre de l’Académie des sciences, Michel Devoret incarne l’une des figures les plus influentes de la physique quantique expérimentale moderne, à la croisée de la recherche académique et des avancées industrielles en calcul quantique.

Nous l’avons accueilli dans notre podcast DECODE QUANTUM en 2021 que nous vous invitons à redécouvrir à l’occasion de cette distinction, qui suit celle d’Alain Aspect en 2022