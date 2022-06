DECODE Retail Tech, le nouveau média+network des acteurs du retail et de l’eCommerce

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Il y a bientôt 15 ans, naissait FrenchWeb une communauté d’acteurs français de la tech, avec l’ambition de faire découvrir les entrepreneurs français et leurs projets, que ce soit en France ou à travers le monde et valoriser un écosystème à une époque . Ce sont plus de 50 000 articles, interviews, reportages, sur l’écosystème FrenchTech, que nous continuons à mettre en valeur, au travers de nouveaux formats pour aller plus loin et mieux faire connaitre ces entreprises de l’intérieur.

En parallèle, afin de répondre à notre curiosité de découvrir les innovations qui transforment notre société, de les comprendre et d’identifier celles et ceux qui les développent, nous lançons un Media+Network de nouvelle génération: DECODE

-> DECODE Media veut aider les décideurs dans leur compréhension des grands enjeux dans leurs domaines, au moyen d’analyses approfondies, data, veille concurrentielle, produites par nos analystes et experts et des outils prêts à l’emploi avec la liste des levées de fonds documentées, ou des sociétés qui sont décodées.

-> DECODE Network connecte les acteurs mondiaux qui font l’innovation.

Un business model basé sur le membership qui permet à DECODE de se développer en media indépendant de toute publicité.

Pour son lancement nous démarrons la verticale Retail-Tech avec Faguer Laurence.

Au programme des deux derniers numéros:

→ ANALYSE: Le modèle des agrégateurs de marque, les nouveaux poids lourds de l’eCommerce

→ L’INTERVIEW: 53 minutes avec Pierre Poignant le Fondateur de Branded

→ JARGONATOR: Le Retail Media

→ SMART: La RATP transforme ses dépôts de bus en bases logistiques

→ DATA: la liste des levées de fonds de Mai (.xls)

→ STARTUPS: Wundermart

→ LES LEVEES DE FONDS: Mashgin, Firework, …

→ REVUE DE PRESSE: Old Navy, Klarna, les call centers ont 3 minutes pour répondre, Tiktok Boom

→ NOMINATIONS: Saint Laurent, Lacoste, FNAC Darty, Les Furets

→ L’AGENDA

→ ANALYSE: PELOTON : quel rebond après le pire rendement de toutes les sociétés de l’indice Nasdaq 300?

→ JARGONATOR: Le Revenu Based Financing

→ DATA: Amazon dévoile enfin! ses chiffres publicitaires

→ BUYNOWPAYLATER: Alma à la poursuite du diamant rose

→ REPORTAGE: Starbucks pick up with Amazon Go

→ STARTUPS: Rien ne se perd avec Too Good To Go

→ LES LEVEES DE FONDS: WayFlyer, Byrd, Eurora

→ REVUE DE PRESSE: FNAC DARTY, Clara, Meta (Instagram)

→ NOMINATIONS: La Poste, Django, Alain Ducasse,

→ L’AGENDA.

Si vous souhaitez découvrir DECODE RETAIL-TECH et recevoir un exemplaire cliquez ici

De nouvelles thématiques actuellement en betatest seront accessibles à tous dès septembre

Bon surf et merci à toute l’équipe de DECODE Media.