[Série A] Castor lève 23,5 millions de dollars auprès de Blossom Capital

L’analyse des données est un enjeu majeur pour les entreprises et en particulier pour les acteurs du retail, qui ont parfois du mal à identifier les bonnes données sur lesquelles travailler. C’est pour répondre à cette problématique que la startup Castor a déployé une plateforme de data management (« data catalog platform »). Aujourd’hui, l’entreprise accélère en levant 23,5 millions de dollars auprès de Blossom Capital. Cette opération fait suite à un tour de table en amorçage de 2,6 millions de dollars, réalisé en novembre 2019 auprès de Frst et un certain nombre d’investisseurs comme Florian Douetteau, fondateur de Dataiku.

Lancé en 2020 par quatre data scientists et ingénieurs français, Tristan Mayer, Xavier de Boisredon, Amaury Dumoulin et Arnaud de Turckheim, Castor vise à simplifier la compréhension et l’utilisation des données récoltées. « Chaque entreprise doit être en mesure d’utiliser efficacement les données pour développer son activité », commente Tristan Mayer, PDG de Castor. « Trop souvent, ces données sont réparties entre plusieurs équipes et cachées dans de multiples bases de données et tableaux de bord. Même lorsque vous avez trouvé les données, il y a rarement assez de contexte disponible pour déterminer comment les utiliser ou ce qu’elles signifient. Avec Castor, les données d’une entreprise n’ont jamais été aussi claires et accessibles. »

La startup basée à New York et à San Francisco a enregistré une croissance de 40% par mois au cours des 12 derniers mois. Elle compte notamment Deliveroo, Canva et Vestiaire Collective parmi ses clients. « Nous utilisons Castor depuis un an maintenant », indique le DSI de Vestiaire Collective, Aleksander Djurkasaid. « Je connaissais la puissance de tels outils puisque nous les utilisons chez Lazada, mon ancienne entreprise. Je suis impressionné par la précision et la facilité d’utilisation de Castor, surtout si l’on considère les progrès réalisés en si peu de temps. » Castor ambitionne désormais de poursuivre le développement de sa base de clients, notamment aux États-Unis.