[FinTech] Banking-as-a-Service : comment la FinTech Swan veut conquérir l’Europe

Les services financiers liés à l’open banking et au Banking-as-a-Service ont le vent en poupe. On estime en effet que 80% des cadres supérieurs ont déjà déployé des services de Banking-as-a-Service ou comptent le faire dans les prochains mois. À l’occasion de notre semaine thématique dédiée aux startups innovantes de la FinTech, nous recevons Swan, une plateforme de Banking-as-a-Service (BaaS). Lancé en 2019 sous l’impulsion de Nicolas Benady, Nicolas Saison et Mathieu Breton au sein d’eFounders, Swan a l’ambition de « rendre l’expérience client meilleure et toutes les opérations bancaires transparentes ».

« Les plateformes BaaS qui existaient déjà étaient plutôt destinées aux néobanques, comme N26 ou Qonto, mais c’était très compliqué à mettre en œuvre. Il fallait compter au moins 6 mois de projet », explique Nicolas Benady, CEO de Swan. « Notre ambition était de permettre à un développeur de commencer à émettre ses cartes en une semaine ». Pour rappel, le startup studio eFounders a déjà lancé plusieurs FinTech dont Spendesk (solution SaaS de gestion des dépenses en entreprise), Upflow (plateforme de gestion des factures impayées) et Multis, avant de lancer un programme entièrement dédié aux FinTech, Logic Founders, en janvier 2021.

Surfer sur la tendance de l’embedded finance

Swan permet aux entreprises SaaS, les marketplaces et les FinTech d’intégrer des services bancaires dans leur offre, comme la création de comptes bancaires et la dotation d’une carte Mastercard et d’un IBAN. Concrètement, la startup développe une plateforme BaaS permettant aux développeurs d’intégrer les fonctionnalités bancaires en marque blanche. Swan revendique à ce jour une quarantaine de clients répartis dans sept pays, essentiellement des startups SaaS, mais également des groupes comme Carrefour.

« Nous permettons à n’importe quelle entreprise de créer des comptes, avec un IBAN. C’est ce qu’on appelle l’embedded finance, d’intégrer des services de paiement au sein de produits qui existent déjà », ajoute Nicolas Benady. « Ça peut être par exemple un logiciel RH qui va permettre d’aller plus loin que la fiche de paie, en permettant de payer les salaires et de fournir des cartes de tickets-restaurants. On va aussi pouvoir permettre à une agence immobilière de créer un compte avec des IBAN virtuels pour chaque bien en location, ce qui va simplifier le rapprochement pour l’agence ».

La startup, qui compte 80 collaborateurs, poursuit depuis son lancement l’ambition de devenir un acteur européen incontournable dans son secteur. « Notre ambition est de devenir le champion européen du Banking-as-a-Service. Pour cela, nous devons fournir le meilleur produit et le meilleur service à nos clients. Nous allons recruter dans tout ce qui va être product, opérations, marketing et commercial », précise notamment le CEO de Swan. Pour rappel, l’entreprise a levé plus de 24 millions de dollars depuis son lancement, notamment auprès d’Accel.

Retrouvez l’interview complète de Nicolas Benady, co-fondateur et CEO de la FinTech Swan :