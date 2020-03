[DECODE RH] Avec Sandrine Meunier, Chief People Officer d’Aircall

DECODE RH vous propose de rencontrer les DRH les plus inspirants afin de découvrir les meilleurs outils et nouveaux usages qui transforment nos métiers et façonnent le «Future of Work».

Pour cette émission, nous avons reçu Sandrine Meunier, Chief People Officer pour Aircall, la startup qui réinvente la téléphonie d’entreprise.

Comment les ressources humaines accompagnent l’hypercroissance d’Aircall? Quels outils utilise Sandrine Meunier? Comment la startup réussit-elle à attirer les profils Tech tant convoités?

Nous vous invitons à retrouver l’émission DECODE RH sur Spotify, Deezer, et dans quelques jours chez Apple Podcast.

