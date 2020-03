RH: eLamp lève 2 millions d’euros pour optimiser les compétences des collaborateurs

eLamp, qui développe une solution SaaS de gestion de compétences en entreprise, lève 2 millions d’euros auprès de MySeedCap, BPI France, BNP, CIC, Société Générale et un groupement de business angels d’Euratechnologies. Il s’agit pour la startup lilloise de sa première levée de fonds.

Lancé en 2015 par Olivier Rohou, Florian Bojda et Jean-Baptiste Noachovitch, eLamp développe une solution destinée aux entreprises. Elle centralise des données sur les compétence et le potentiel des collaborateurs. eLamp part du principe que les entreprises ne connaissent pas vraiment leurs collaborateurs et qu’il faut pour cela créer une base de données qui permet de mieux cerner leurs profils. Les collaborateurs renseignent eux-même leurs données sur la plateforme, c’est-à-dire leurs compétences techniques (savoir-faire), leurs soft skills (savoir-être), et leurs compétences transverses.

« Notre technologie eLamp permet aux entreprises de basculer d’une approche métier à une approche compétence en identifiant en temps réel l’ensemble des compétences de leurs collaborateurs. Intégré aux processus opérationnels, eLamp devient le processeur de la donnée compétence et le socle pour tous les processus: staffing, RH et certifications / habilitations », explique Olivier Rohou.

Mieux se projeter dans l’entreprise

Ces données sont censées faire évoluer l’entreprise et permettre de mieux se projeter dans l’avenir avec ses collaborateurs, notamment en permettant aux managers de mieux connaître leurs équipes et de les faire progresser. De leurs côté, les collaborateurs peuvent gérer leurs profils et donc suggérer de nouvelles compétences ou indiquer des souhaits d’évolution de carrière.

Sur ce secteur, on retrouve des entreprises déjà bien implantées à l’instar d’Oracle qui fournit une solution « gestion des talents », ou encore Workday.

Dans le cadre de cette levée de fonds, eLamp ambitionne d’accélérer d’un point de vue commerciale en France et en Europe, ainsi que d’investir en R&D. eLamp travaille avec une vingtaine de collaborateurs et souhaite recruter à Lille est à Paris afin de doubler ses effectifs d’ici 2020. La startup lilloise compte à ce jour plus de 30 clients dont Bouygues Construction, EDF ou encore la Oui.sncf.

eLamp : les données clés

Fondateurs: Olivier Rohou, Florian Bojda et Jean-Baptiste Noachovitch

Création: 2015

Siège social: Lille, France

Secteur: RH

Activité: solution SaaS de gestion de compétences en entreprise

Concurrents: Oracle, Workday…

Financement: 2 millions d’euros auprès de MySeedCap, BPI France, BNP, CIC, Société Générale et un groupement de business angels d’Euratechnologies.