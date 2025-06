La Mission French Tech recrute un·e Chargé·e de mission accompagnement French Tech Next40/120 et FT 2030 (SCIDE-SDI-MFT-155) pour piloter l’accompagnement stratégique d’un portefeuille de startups à fort potentiel. Placé·e au sein de la DGE, la personne retenue assurera le lien entre l’État et l’écosystème tech sur des enjeux clefs d’innovation, de financement et de souveraineté. Le poste, basé à Station F, est ouvert aux titulaires et contractuels de catégorie A+. Quandela recrute un·e Head of Marketing pour piloter la stratégie marketing de ses solutions de calcul quantique photoniques. Rattaché·e au Chief Growth Officer, le poste articule vision stratégique, coordination produit-commercial-communication et traduction technologique vers les marchés industriels. Le ou la candidate dirigera une équipe hybride en forte croissance, avec pour mission de positionner Quandela comme acteur central du quantique en Europe.

Bioptimus, jeune pousse de l’IA biomédicale fondée en 2023, recrute son·sa Head of Marketing pour poser les fondations de sa stratégie de marque, de contenu et de go-to-market. Rattaché·e au COO, ce rôle-clé conjugue positionnement stratégique, communication scientifique et exécution opérationnelle, dans un contexte de forte ambition : construire le premier modèle fondation universel pour la biologie. Une opportunité rare au croisement de l’IA et des sciences de la vie.