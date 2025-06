Jean Marc Jancovici lève 3,3 millions d’euros avec Le Shift Project pour imposer la décarbonation dans le débat de 2027

Lancé dans une certaine indifférence médiatique le 13 mai dernier, l’appel aux dons du Shift Project a pourtant établi un record européen de financement participatif pour un projet de transition écologique. En un mois, plus de 26 000 contributeurs ont versé au total 3,3 millions d’euros pour financer la campagne « Décarbonons la France ! », bien au-delà du million espéré par Jean-Marc Jancovici et ses équipes.

Derrière cette mobilisation, la volonté de remettre la décarbonation au cœur du débat politique avant la présidentielle de 2027, à l’heure où les politiques publiques semblent reculer sur le climat. L’initiative a attiré aussi bien des particuliers que des entreprises, y compris un cimentier, signe d’un intérêt transpartisan et multisectoriel.

Depuis sa création en 2010, le think tank s’est imposé comme un acteur de référence sur les questions de transition énergétique, défendant une approche fondée sur l’analyse systémique, la planification, et une sobriété pilotée. Autour du Shift gravite une communauté structurée de bénévoles baptisés Les Shifters, forte de 12 000 cotisants, 30 000 sympathisants, et 57 comités locaux. Cet écosystème produit, diffuse et vulgarise les travaux du groupe dans les territoires.

Avec l’essor de la campagne, l’objectif est de produire des propositions concrètes d’ici 2027, interpeller les candidats, et mobiliser la société civile sur des plans compatibles avec les limites physiques de la planète. Ce succès financier offre désormais au Shift Project une capacité d’action élargie, dans un contexte où les financements publics pour la transition stagnent ou reculent.

Fondé par Jean-Marc Jancovici, ingénieur polytechnicien connu pour ses prises de position en faveur du nucléaire et son approche cartésienne du climat, le Shift Project continue de cliver autant qu’il attire.