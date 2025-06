Scaleway veut devenir un champion du cloud IA souverain et s’offre les normands Saagie

En rachetant la pépite normande Saagie, spécialiste du DataOps, Scaleway franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’une plateforme cloud européenne unifiée, couvrant l’infrastructure, la donnée et l’intelligence artificielle. L’entreprise veut s’imposer progressivement comme l’un des principaux acteur alternatif aux hyperscalers américains

Une stratégie d’intégration verticale maîtrisée

Depuis plusieurs années, Scaleway pose méthodiquement les briques d’une offre cloud intégrée et différenciante. Après avoir développé ses datacenters en propre, lancé des instances spécialisées pour l’IA générative et investi dans des supercalculateurs optimisés pour l’entraînement de modèles, l’entreprise s’attaque désormais à la couche DataOps, maillon central de la chaîne IA.

Une réponse aux exigences européennes de souveraineté

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de pression réglementaire (DGA, NIS2, AI Act), les entreprises européennes recherchent des solutions capables de garantir l’intégrité, la localisation et la gouvernance de leurs données. Pour Damien Lucas, DG de Scaleway, il ne suffit pas d’entraîner des modèles d’IA, encore faut-il s’assurer que les données qui les nourrissent soient qualifiées, maîtrisées et hébergées dans un cadre européen.

« Il n’y a pas d’IA fiable sans des données de confiance, bien gouvernées », affirme-t-il.

« Pour accélérer l’adoption de l’IA, Scaleway doit proposer un écosystème PaaS data à la pointe de la technologie. Saagie contribue à nous doter de cette expertise unique. »

Une infrastructure prête à l’échelle continentale

Le rachat de Saagie s’accompagne de l’ouverture d’un nouveau bureau à Rouen, siège historique de la startup, renforçant ainsi la présence territoriale de Scaleway aux côtés de ses sites de Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Rennes et Toulouse. Les solutions issues de l’intégration de Saagie seront disponibles dans toutes les zones cloud de l’opérateur: Paris, Amsterdam, Varsovie, Milan et Stockholm.

Cette logique d’implantation multisite fait écho aux exigences des marchés publics comme des grandes entreprises privées, qui exigent aujourd’hui des clouds résilients, interopérables et souverains.

« Intégrer Saagie, c’est proposer des pipelines de données et d’intelligence artificielle entièrement souverains », souligne Damien Lucas.

En ligne de mire le cloud AI-ready européen

Face à des concurrents comme OVHcloud, davantage concentré sur l’infrastructure brute et les services génériques, Scaleway assume une approche plus ciblée pour capturer la croissance future en devenant la plateforme de référence pour les projets IA européens.