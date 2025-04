Hugging Face s’offre Pollen Robotics et veut devenir le GitHub de la robotique

Hugging Face poursuit son offensive dans la robotique en annonçant le rachat de Pollen Robotics, startup française connue pour ses robots humanoïdes open-source Reachy. Objectif : renforcer l’intégration verticale de sa plateforme LeRobot, lancée en 2024 pour démocratiser la construction de robots pilotés par l’IA (cf notre article de tendances, L’IA sans corps n’a pas d’avenir)

LeRobot, dirigée par Rémi Cadène (ex-Tesla Optimus), est devenue en douze mois la librairie de référence pour la robotique open-source : plus de 12 000 étoiles sur GitHub, plus de 100 modèles hébergés sur le Hugging Face Hub, une communauté active sur YouTube et Discord, et une adoption croissante dans les universités et les labos d’IA.

Avec l’arrivée de Pollen Robotics, Hugging Face intègre désormais un hardware éprouvé. Reachy 2, leur dernier modèle, est déjà utilisé dans des institutions comme Cornell, Carnegie Mellon ou le CNRS. Le robot est vendu 70 000 dollars, en open-source, avec une compatibilité VR et un système de téléopération. La startup bordelaise s’est fait connaître en 2022 avec une deuxième place au concours ANA Avatar XPRIZE, dédié aux robots d’interaction à distance.

Selon nos informations, Pollen Robotics affiche une trajectoire financière rare dans la robotique : la startup est rentable depuis 2021, avec un résultat net passé de 85 500 € à 644 000 € en deux ans. Elle détient une trésorerie de 1,19 million d’euros en 2023, avec un endettement financier d’un million d’euros.

Une stratégie industrielle en open source

Ce rachat s’inscrit dans la perspective de rendre la robotique personnelle ouverte, programmable, et accessible. “La robotique pourrait être la prochaine frontière ouverte par l’IA — elle doit rester ouverte, abordable et privée”, affirme Thomas Wolf, cofondateur de Hugging Face. LeRobot se positionne désormais comme une infrastructure complète : logiciels, datasets, modèles préentraînés, tutoriels, et désormais robots physiques.

À travers LeRobot, Hugging Face cherche à reproduire le modèle qui a fait son succès dans les LLMs : effets de réseau communautaires, compatibilité API-first, et app store de composants IA. Le bras robotique SO-100, lancé fin 2024 à moins de 100 dollars, incarne cette ambition : construire un robot devient aussi accessible qu’un Raspberry Pi.

Un marché en transition

L’opération intervient dans un contexte d’essor rapide de la robotique personnelle. Selon les prévisions internes relayées par Clement Delangue, CEO de Hugging Face, plus de 100 000 robots personnels devraient être précommandés en 2025. NVIDIA a récemment lancé GR00T N1, un modèle fondation pour humanoïdes, fine-tuné sur LeRobot et le bras SO-100. Plusieurs collaborations stratégiques sont en cours, notamment autour de la collecte de données multimodales pour le spatial computing (projet L2D avec Yaak).

Une alternative aux géants fermés

Avec Pollen Robotics, Hugging Face envoie un signal politique : défendre une alternative souveraine aux robots fermés et pilotés à distance. Là où Boston Dynamics, Tesla ou Unitree verrouillent leur stack, Reachy et LeRobot misent sur l’ouverture totale, la personnalisation, et la transparence. Les plans, les logiciels, les API et les datasets sont publics. Les usages vont de l’expérimentation scientifique à la robotique domestique.

Hugging Face pose ainsi les bases d’un GitHub (acquis par Microsoft 7,5 milliards de dollars, ndlr) de la robotique, dans lequel chaque développeur peut entraîner, modifier, et déployer son propre assistant physique. La prochaine révolution de l’IA pourrait bien être tangible.