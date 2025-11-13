DELVITECH lève 34,5 millions d’euros pour accélérer l’AI-native dans l’inspection optique

L’inspection optique voit l’émergence de plateformes conçues nativement autour de l’intelligence artificielle, ainsi Delvitech, deeptech suisse spécialisée dans l’AOI 3D, développe un système capable d’analyser des cartes électroniques complexes, y compris des composants difficiles à inspecter tels que les adhésifs transparents ou les pièces plastiques. L’objectif est d’améliorer la visibilité sur l’ensemble des assemblages et d’intégrer des mécanismes prédictifs destinés à anticiper les erreurs.

La diversification des matériaux, la miniaturisation et l’augmentation des cadences créent une demande accrue pour ce type de solutions. L’approche auto-apprenante de Delvitech cherche à réduire la dépendance au paramétrage manuel et à offrir une inspection plus rapide dans des secteurs comme l’automobile, les télécoms, l’EMS, l’IoT, la pharmacie, la défense ou l’automatisation industrielle.

Roberto Gatti, fondateur et CEO de Delvitech, indique « Nous avons développé une architecture de réseau neuronal pérenne pour une plateforme native en IA. Notre système flexible et agnostique est applicable à de multiples marchés et industries. Grâce à notre technologie prédictive propriétaire, nous passons de la détection des erreurs à la prévention des erreurs dans l’inspection optique. »

Un marché en transition

Le marché de l’inspection optique 3D reste dominé par des acteurs historiques tels que Koh Young, Omron, Viscom, Mirtec ou CyberOptics, dont les solutions reposent principalement sur des modèles basés règles. L’arrivée de systèmes AI-native rebat les cartes dans un secteur où la précision, l’adaptabilité et la réduction des temps de mise en service deviennent essentielles. L’intégration de capacités prédictives représente un changement notable par rapport aux méthodologies traditionnelles.

Levée de fonds pour adresser le marché des semi conducteurs

Delvitech vient de lever 40 millions de dollars, soit 34,5 millions d’euros, auprès d’EGS Beteiligungen AG, de Creadd Ventures et d’investisseurs privés européens. Fondée par Roberto Gatti, l’entreprise prépare une extension vers le secteur des semi-conducteurs. Ce financement accompagnera l’augmentation des capacités industrielles, avec une usine en Inde prévue pour 2026 et un objectif de plus de 200 machines produites par mois en 2030.