Roberto Gatti, CEO de Delvitech
Roberto Gatti, CEO de Delvitech
IN THE LOOPINDUSTRIETHE PROMPT

DELVITECH lève 34,5 millions d’euros pour accélérer l’AI-native dans l’inspection optique

📩 Pour nous contacter: redaction@fw.media

13/11/2025
1 minute de lecture

L’inspection optique voit l’émergence de plateformes conçues nativement autour de l’intelligence artificielle, ainsi Delvitech, deeptech suisse spécialisée dans l’AOI 3D, développe un système capable d’analyser des cartes électroniques complexes, y compris des composants difficiles à inspecter tels que les adhésifs transparents ou les pièces plastiques. L’objectif est d’améliorer la visibilité sur l’ensemble des assemblages et d’intégrer des mécanismes prédictifs destinés à anticiper les erreurs.

La diversification des matériaux, la miniaturisation et l’augmentation des cadences créent une demande accrue pour ce type de solutions. L’approche auto-apprenante de Delvitech cherche à réduire la dépendance au paramétrage manuel et à offrir une inspection plus rapide dans des secteurs comme l’automobile, les télécoms, l’EMS, l’IoT, la pharmacie, la défense ou l’automatisation industrielle.

Roberto Gatti, fondateur et CEO de Delvitech, indique « Nous avons développé une architecture de réseau neuronal pérenne pour une plateforme native en IA. Notre système flexible et agnostique est applicable à de multiples marchés et industries. Grâce à notre technologie prédictive propriétaire, nous passons de la détection des erreurs à la prévention des erreurs dans l’inspection optique. »

Un marché en transition

Le marché de l’inspection optique 3D reste dominé par des acteurs historiques tels que Koh Young, Omron, Viscom, Mirtec ou CyberOptics, dont les solutions reposent principalement sur des modèles basés règles. L’arrivée de systèmes AI-native rebat les cartes dans un secteur où la précision, l’adaptabilité et la réduction des temps de mise en service deviennent essentielles. L’intégration de capacités prédictives représente un changement notable par rapport aux méthodologies traditionnelles.

Levée de fonds pour adresser le marché des semi conducteurs

Delvitech vient de lever 40 millions de dollars, soit 34,5 millions d’euros, auprès d’EGS Beteiligungen AG, de Creadd Ventures et d’investisseurs privés européens. Fondée par Roberto Gatti, l’entreprise prépare une extension vers le secteur des semi-conducteurs. Ce financement accompagnera l’augmentation des capacités industrielles, avec une usine en Inde prévue pour 2026 et un objectif de plus de 200 machines produites par mois en 2030.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
13/11/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Roberto Gatti, CEO de Delvitech
DELVITECH lève 34,5 millions d’euros pour accélérer l’AI-native dans l’inspection optique
Dror Kashti, CEO de Sweet Security
SWEET SECURITY lève 65 millions d’euros pour structurer la sécurité des agents IA
Nicolas Garcin, CEO de Paage
PAAGE veut simplifier le social commerce avec une interface IA après une levée de 1,9 million d’euros
Victor Lugger, CEO de Sunday
SUNDAY lève 18 millions d’euros pour accélérer sa croissance et consolider sa position dans le paiement en restauration
Fabien Apper, CEO de U-Space
U-SPACE lève 24 millions d’euros pour industrialiser la production des constellations satellitaires européennes
Colonel Hervé Pétry, commandant de l’Unité nationale cyber
Vols de voitures : comment des enceintes connectées trafiquées ouvrent et démarrent un véhicule sans effraction apparente.
Maxime Jacquet, CEO de FILIZ
Fin du bootstrap, FILIZ lève des fonds pour digitaliser le back-office des écoles