DESKI lève 5,2 millions d’euros pour démocratiser le diagnostic cardiaque grâce à l’IA

L’échocardiographie pourrait bientôt sortir du bloc hospitalier pour entrer dans les cabinets de ville, les centres de soins ruraux, ou les services d’urgence. C’est l’ambition de la startup bordelaise DESKi, qui vient de lever 5,2 millions d’euros en Seed pour déployer HeartFocus, son logiciel d’imagerie cardiaque assisté par intelligence artificielle, récemment approuvé par la FDA.

Face à la pénurie mondiale de cardiologues et de techniciens spécialisés en imagerie, la société veut permettre à tout professionnel de santé formé en quelques heures de réaliser des échographies cardiaques exploitables. Le logiciel guide en temps réel la main de l’opérateur, identifie automatiquement les vues diagnostiques, et produit des résultats fiables sans nécessiter de compétences expertes. Une rupture rendue possible par une base de plus de 10 millions de points de données et une validation clinique rigoureuse.

« Ce financement nous rapproche d’un monde où le dépistage précoce des maladies cardiaques est possible à tous les niveaux de soins » déclare Bertrand Moal, CEO et cofondateur de DESKi. « Il nous permet de continuer à améliorer HeartFocus et garantit que davantage de soignants auront accès aux outils nécessaires pour poser des diagnostics vitaux. »

Avec HeartFocus, la startup cible un enjeu de santé publique massif à savoir les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde, tandis que l’accès à l’échocardiographie est souvent réservé aux hôpitaux. La technologie de DESKi veut combler ce vide structurel en proposant une solution logicielle légère, intégrable dans les plateformes cliniques existantes et prête pour une adoption à grande échelle.

La récente autorisation FDA est accompagnée d’un Predetermined Change Control Plan (PCCP), qui permettra à l’entreprise de mettre à jour son logiciel en continu, sans repasser par des cycles d’approbation lourds. Ce cadre réglementaire renforce la viabilité commerciale d’un produit qui, selon ses promoteurs, a déjà prouvé qu’il permettait à des utilisateurs novices de produire des examens cliniquement valides dès la première utilisation.

Léa Zaslavsky, Partner chez Racine2, le fonds à impact qui mène ce tour de table, souligne : « Avec HeartFocus, DESKi s’attaque à l’un des plus grands défis de santé actuels : rendre le diagnostic vital accessible bien au-delà des murs de l’hôpital. Nous sommes fiers de soutenir la transition de la validation clinique vers l’impact réel. »

Du côté des investisseurs, BNP Paribas Développement, Épopée Gestion, Good Only Ventures, Better Angle et NACO (fonds régional Nouvelle-Aquitaine conseillé par M Capital) participent également à ce tour.