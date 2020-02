Développement web: SensioLabs, le Français à l’origine de Symfony, le framework téléchargé 3 milliards de fois

SensioLabs, c’est une superbe aventure française dans le secteur du développement web. Au départ, il s’agit de deux entrepreneurs français, Grégory Pascal et Fabien Potencier, qui au sein de leur agence web créent en 2005 un framework proposé en open source. Le succès est immédiat, surtout quand Yahoo!, à l’époque, annonce qu’il va transférer un certain nombre d’outils autour de ce framework PHP appelé Symfony. «Nous avons fêté le milliard de téléchargements il y a à peu près deux ans et nous avons récemment franchi le cap des 3 milliards», illustre Grégory Pascal.

Ce framework- pour rappel, il s’agit d’un cadre de travail qui permet aux développeurs de développer leurs outils, celui de Symfony est en langage PHP, un des plus utilisés- est donc proposé gratuitement et en open source. «Je pense que l’open source est aujourd’hui la meilleure façon de faciliter la propagation de l’utilisation des produits», explique Grégory Pascal. Tout comme Drupal ou encore Red Hat (racheté 34 milliards de dollars par IBM en 2018) ont dû le faire, SensioLabs construit une offre commerciale autour de Symfony.

Formation, conseil, expertise, audit, recrutement de développeurs pour les entreprises… SensioLabs continue à étendre ses offres et compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs avec un siège social basé à Paris. En janvier dernier, l’entreprise est entrée dans le giron de Smile, intégrateur français de solutions open source qui a réalisé un chiffre d’affaires de 102,5 millions d’euros en 2018. Déjà présent à l’international, notamment Allemagne et aux États-Unis, SensioLabs veut encore se renforcer à l’international.

Les conseils pour bien recruter et fidéliser des développeurs, comment évolue les besoins… Retrouvez l’interview complète de Grégory Pascal, co-fondateur de SensioLabs:

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE Business sur Spotify, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émissionsur Apple Podcasts Deezer , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Listen to « Développement web: SensioLabs, le Français à l’origine de Symfony, le framework téléchargé 3 milliards de fois » on Spreaker.