[DECODE Exit] Pourquoi Socloz choisit d’accélérer auprès de l’industriel Savoye?

Fondée en 2012 par Jérémie Hersovic, la plateforme SaaS de digitalisation des points de vente Socloz vient d’être rachetée par le groupe Savoye. Dans la course des éditeurs sur le marché omnicanal, la start-up avait besoin d’accélérer rapidement. « Nous avons choisi de nous appuyer sur un industriel plutôt sur un fonds pour nous développer car Savoye détient déjà des bureaux à l’international et possède déjà des actifs que nous pouvons intégrer à notre plateforme », revendique à notre micro Jérémie Hersovic, fondateur de Socloz.

Savoye, numéro un français des équipements pour la logistique, a choisi d’acquérir Socloz pour créer des synergies et compléter leur gamme logiciel. « Le fait que Socloz soit déjà rentable a permis une acquisition plus sereine », met en avant à notre micro Rémy Jeannin, CEO de Savoye.

Listen to « Jérémie Hersovic, le fondateur et CEO de Socloz, mais aussi Rémy Jeannin, CEO de Savoye » on Spreaker.

Jérémie Hersovic, le fondateur et CEO de Socloz, mais aussi Rémy Jeannin, CEO de Savoye, reviennent chacun sur l’intérêt de ce rachat, leurs objectifs communs et individuels à travers cette opération mais aussi les conditions financières de ce deal. Le vendeur et l’acquéreur échangent leur regard et leur opinion sur cette transaction commune.

